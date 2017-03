Accordé. Le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation (MID) a accepté la demande de prolongement de la régularisation des permis de conduire roses et des cartes grises, faite par le centre d’immatriculation. Les propriétaires de véhicules et conducteurs auront jusqu’au 31 décembre 2017, pour remplacer leurs anciens papiers en documents infalsifiables et biométriques, selon le MID.

« Le MID a l’intention de réaliser des descentes dans les vingt quatre chefs-lieux de Préfectures, afin de permettre aux usagers résidant dans les provinces autres que celles de la délivrance de leur permis de conduire et de les changer en version biométrique », indique le communiqué. Une telle opération nécessiterait plus de temps, à cause des préparatifs logistiques et les autres contraintes, d’où cette décision de prorogation.

À partir du 1er janvier 2018, les permis de conduire roses et les anciennes cartes grises ne seront plus valables.

M.R.