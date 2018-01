Le traditionnel reboisement annuel du ministère auprès de la présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage (MPAE) s’est déroulé à Fonenana Imerintsiatosika, dans la région Itasy. Deux mille cinq cent plants d’acacia mangium, essence forestière originaire d’Asie et du Nord de l’Australie ont été mis en terre. «C’est une essence à croissance rapide, recommandée pour le reboisement et l’agroforesterie. L’Acacia Mangium est capable de se développer sur des terrains dégradés et pauvres. Elle est tolérante quant aux conditions hydriques difficiles, pouvant se contenter d’une pluviométrie annuelle de 600 mm, et supporter jusqu’à 2000 mm», précise le MPAE. La croissance de cette espèce est rapide atteignant jusqu’à 330 cm par an et peut atteindre 25 à 30 m. Le bois convient à la fabrication de charbon, ainsi que pour la fabrication de pâte à papiers. Une fois poli, il est apprécié en ébénisterie et en menuiserie. Le suivi et l’entretien des plants mis en terre sont sous la responsabilité de la commune d’Imerintsiatosika. L’Association W.A.R Environnement, spécialisée dans la production des jeunes plants, apportera ses expériences dans la fertilisation utilisant de l’engrais liquide.

Recueillis par Mirana Ihariliva