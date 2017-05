Deux morts et un blessé suite à l’effondrement du deuxième étage d’une maison dans la commune rurale d’Imerintsiatosika. Le drame s’est produit, hier.

Un drame a frappé hier le quartier de Tsarafaritra, dans la commune rurale d’Imerintsiatosika. Une bâtisse en construction s’est effondrée, tuant deux ouvriers, père et fils ensevelis sous des tonnes de terre. Un homme est sorti presque indemne de cet incident, avec des blessures et a été immédiatement évacué dans un hôpital de proximité.

Cinq travailleurs ont eu également la vie sauve. « Ils ont pu fuir comme une fumée dès qu’ils ont aperçu le deuxième étage commençant à s’écrouler », selon les explications de la police locale. L’enquête sur l’origine de cet effondrement est toujours en cours. Les habitants du quartier ont pourtant constaté qu’il s’agit d’une mauvaise construction. L’extirpation des corps des deux victimes par les sapeurs-pompiers a duré plus d’une heure.

Mal construit

« Ces secouristes ont été mobilisés depuis la capitale. Un ingénieur de bâtiment a été ainsi consulté pour le constat des normes de construction », a précisé le maire Parisoa Andriambolanarivo. Une dizaine de pompiers, travaillaient encore en début d’après-midi à rechercher d’autres victimes éventuelles sous les décombres du bâtiment, selon toujours les informations de la police encore sur place, hier vers 13h. « Un recensement des habitants sera alors effectué si d’autres personnes sont portées manquantes », a expliqué le maire d’Imerintsiatosika.

Un technicien rapporte dans le résultat provisoire de l’enquête enregistré depuis hier matin, que vu l’état du bâtiment, il aurait été mal construit. « Le mûr s’est effrité quand on plante un clou alors que c’est une structure en béton armé », a-t-il souligné. Depuis le début de la construction, l’immeuble est géré par le chef de chantier, tandis que le propriétaire loge dans une autre commune voisine d’Imerintsiatosika. Il devrait être interrogé sur le permis de construire. « Un cas similaire s’est déjà passé, le bâtiment était initialement composé d’un étage, mais le propriétaire a ajouté trois autres étages dont la construction a été achevée il y a deux ans », a indiqué une source auprès du service foncier local.

Hajatiana Léonard