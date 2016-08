Grave accident samedi, sur la route. Un 4×4 et un taxi sont entrés en collision avec violence. Outre les blessés, les dégâts matériels sont importants.

Un accident mortel s’est produit sur la route d’Imerinkasinina, Ambohimalaza, samedi après-midi aux alentours de 16 heures. Deux voitures, un taxi et un véhicule tout terrain, se sont percutés de plein fouet. Le chauffeur du premier véhicule a été tué sur le coup et dix autres personnes ont été blessées. En outre, les deux voitures sont gravement endommagées.

Hier, on a appris que les sept passagers du 4×4, évacués à l’hôpital militaire de Soavinandriana et les trois autres du taxi, envoyés à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona à Ampefi­loha, s’y trouvaient encore.

« Les deux femmes et l’homme voulaient rejoindre leur village à Ambohimahatsinjo à bord du taxi, ce samedi. Les victimes nous ont raconté que le 4×4 aurait roulé très vite. Après avoir heurté le taxi, le véhicule s’est encastré dans un arbre, sur le bas côté de la chaussée. Si l’homme qui est blessé à la tête, se trouve toujours au service d’urgence, en revanche, l’état des deux femmes semble moins critique car elles ont pu intégrer dans leur chambre», détaille un proche des victimes sous surveillance à Ampefiloha.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie d’Ambohimalaza. «Pour le moment, nous ne pouvons rien faire. Il faut attendre que les blessés soient rétablies pour procéder à l’audition», conclut un gendarme d’Ambohi­malaza.

Nantenaina Njanahary