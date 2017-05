Les flammes ont déferlé sur une fabrique de briquets à gaz, provoquant des explosions. Il a fallu 3 heures aux soldats du feu pour éteindre l’incendie.

Panique à Imerinafovoany. Un violent embrasement a dévasté une fabrique de briquets à gaz avant-hier matin. Une série d’explosions, dont trois particulièrement violentes, ont secoué les environs. L’usine a été quasiment anéantie par les flammes. Les sapeurs-pompiers se sont battus contre l’incendie pendant près de trois heures. Le matériel ainsi que les objets se trouvant dans les locaux sont partis en fumée.

« L’incendie a éclaté dans la matinée aux alentours de 10 heures. Le feu s’est propagé depuis une unité de montage », lance Rado Razafindratsimba, maire de la commune de Talatamaty. Les informations qui lui sont parvenues révèlent que le pire s’est produit pendant qu’une employée effectuait un test sur la chaîne de production. Emportée par la panique lorsqu’un briquet dont elle effectuait le test, s’est enflammé, elle l’a jeté.

Non répertoriée

Tombé dans un carton plein de briquets chargés, celui-ci a provoqué un incendie. Une série de déflagrations se fit alors entendre dans les environs et les flammes se sont emparées, en un éclair, de la chaîne de montage, puis de toute la fabrique.

Prenant leur courage à deux mains, les personnes sur les lieux, ainsi que les riverains venus à la rescousse, ont tant bien que mal essayé de circonscrire le feu et de limiter les dégâts. Des bouteilles de gaz ainsi que des compresseurs ont été, de ce fait, sortis rapidement.

Malgré ce bel élan de solidarité, trois bouteilles de gaz ont explosé, provoquant des flammes déchaînées. Se répandant à une vitesse folle, l’embrasement a consumé des milliers de briquets à gaz jetables et détruit, au passage, des dossiers ainsi que du matériel de l’usine. Des ruines fumantes gisaient au rez-de-chaussée ainsi qu’au niveau supérieur après le passage des flammes. « Six fourgons pompe-tonnes ont été mobilisés. L’intervention n’était pas tâche aisée », indique le capitaine randrianarisoa, commandant de compagnie de la caserne centrale des sapeurs-pompiers à Tsara­lalàna. Une équipe d’intervention de la Jirama, dépêchée sur les lieux du sinistre a, quant à elle, coupé la ligne électrique alimentant la fabrique, en vue de parer à toute éventualité.

« Sans la vélocité des sapeurs-pompiers de la commune urbaine d’Antananarivo, les dégâts auraient pu être encore plus importants », poursuit le maire de Talatamaty.

Sur cette même lancée, il souligne qu’à sa connaissance, cette fabrique de briquets à gaz, partie en fumée, ne serait pas répertoriée par la commune. En saisissant la balle au bond, il ajoute que l’implantation d’une telle infrastructure dans un quartier populeux, est des plus dangereuses vu que l’une des matières premières mêmes, est un produit hautement inflammable. Pour sa part, le gérant défend, bec et ongles, que la société est légalement constituée.

Andry manase