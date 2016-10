Il était l’une des figures les plus reconnues du milieu audiovisuel malgache. Philibert Rakotoniaina dit Ikotoniaina, mais que ses proches appelait « Dadah » s’est éteint hier, après avoir courageusement entrepris une longue bataille contre la maladie. Ikotoniaina a eu une belle carrière à travers les médias, un domaine pour lequel il vouait une passion exceptionnelle. Entre autres, l’un des fervents disciples de l’illustre Tsilavina Ralaindimby chez qui il a renforcé ses expériences en tant que cameraman au tout début.

C’est au début des années 2000 grâce à son émission « Misy raha la terre », diffusée alors sur une station

privée de la capitale et qui est devenue mythique au fil des ans, que Philibert Rakotoniaina a commencé à se faire une réputation inoubliable auprès du grand public. Une émission des plus singulières, voire jamais égalée, « Misy raha la terre » comme l’indique son intitulé, aura marqué les téléspectateurs. Une émission avec lequelle Ikotoniaina, fort de son humilité légendaire, dévoile à travers le petit écran, tout ce qui est sensationnel, incroyable et rocambolesque. De quoi scotcher et passionner les téléspectateurs devant leur poste de télévision.

Il a été maintes fois récompensé tout au long de sa carrière, notamment par l’ambassade des États-Unis. Aussi bien dans son pays natal qu’outre mer, « Dadah» n’a cessé de faire découvrir, de faire rêver et de faire voyager le public à travers ses émissions. L’un de ses meilleurs documentaires,

« Tsara levenena fa voavonjy fanahy » reflétait cette passion qu’il avait pour l’investigation.

Andry Patrick Rakotondrazaka