La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) projette le désengorgement du fleuve d’Ikopa à Bevomanga. Le document cadre est établi.

Une solution durable et efficace pour l’évacuation d’eau à Antananarivo. Il s’agit du désengorgement

du fleuve d’Ikopa,à Bevomanga- Farahantsana,selon une étude générale de l’évacuation et de l’assainissement d’eau à Antananarivo, fraîchement établie par la CUA. « Des rochers de quelques dizaines de mètres bloquent l’évacuation d’eau dans cette localité.

Ce qui limite la vitesse d’écoulement d’eau en provenance d’Antananarivo et entraîne des inondations à chaque période de pluie. Le désengorgement de cette partie est, ainsi, primordial pour écouler rapidement l’eau à Antananarivo», explique un responsable de la direction de l’urbanisme et du développement (DUD), auprès de la CUA, ayant requis l’anonymat.

Démolition de maisons

Le projet consiste à faire exploser ces rochers placés sur les deux côtés de la digue, et à les déplacer pour

assurer l’élargissement de la nappe phréatique à La réalisation de ce projet pourrait rouvrir l’autorisation de remblayer l’agglomération d’Antananarivo. « La suspension du remblayage n’est qu’une solution temporaire car elle n’a pas résolu le problème d’évacuation jusqu’à présent. Le curage des canaux d’évacuation constitue aussi une solution secondaire.

Si on arrive à gérer l’évacuation à Bevomanga, le problème d’inondation ne sera plus d’actualité à Antananarivo », continue la source.

Pour le moment, le désengorgement du fleuve d’Ikopa est un projet embryonnaire au sein de la

CUA. Elle est à la recherche des partenaires qui pourraient financer ce projet. La caisse de la CUA ne serait

pas suffisante pour réaliser ce projet.

En attendant sa réalisation, la CUA procédera prochainement à la démolition d’une dizaine de maisons

construites au-dessus des canaux d’évacuation. « On a recensé quinze maisons dont quelques-unes situées à

Anosipatrana empêchent l’évacuation des eaux », rajoute ce responsable de la DUD.

Un technicien hydraulicien rapporte, en ce sens également, que des centaines de maisons sont construites sur

des canaux d’évacuation à Antananarivo, et devraient être démolies dans l’immédiat pour éviter l’inondation

lors de la saison des pluies.

Miangaly Ralitera