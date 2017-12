Trois camions des forces mixtes ont fait route sur Ikongo. L’un des véhicules, transportant trente éléments a été emporté par de violents courants.

Un horizon qui s’assombrit au fur des avancées. Dépêché à Ikongo pour renforcer les éléments des forces de l’ordre déjà sur place, après que des émeutes ont viré à la casse de prison mercredi, un peloton armé venu à bord de trois camions s’est heurté à la violence de mère nature. Neuf éléments dont six militaires, deux policiers ainsi qu’un gendarme ont été emportés lorsque le véhicule de transport de troupes à bord duquel ils se trouvaient a été frappé de plein fouet par des crues. Vingt-et-un rescapés sont, en revanche, répertoriés.

Après avoir bataillé pour leur survie, les vingt-et-un survivants sont sains et saufs. Trois dépouilles de leurs neufs compagnons d’infortune manquant à l’appel, dont celles de deux militaires et d’un policier, ont été rejetées par les eaux troubles selon le point de situation d’hier.

Fusils disparus

Ces scènes à saisir d’effroi sont survenues avant-hier en début d’après-midi, aux portes du chef lieu de district. Stoppées net dans leur élan à la hauteur du pont d’Ambinanitromby, à une quinzaine de kilomètres de la ville en lambeaux, où un dernier radier enfoui

sous des crues déchaînées s’abattant en aval les guettait dangereusement, les forces mixtes se sont lancées dans une entreprise risquée en traversant. Tentant le tout pour le tout pour mettre fin au plus vite au cauchemar dans lequel plonge la ville après les virulents troubles, le renfort venu prêter main forte s’est engagé dans la déferlante mortelle. Samedi, vers 13h 30, le premier poids-lourd et ses trente occupants ont essayé tant bien que mal de traverser, lorsque des rapides montantes ont eu raison de leur audace. Scellée par un point de non-retour, la tentative était lourde de conséquences.

Les forts courants ont renversé le mastodonte l’emportant en aval. Trois fusils d’assaut Kalachnikov ont été retrouvés, alors qu’au moins six sont engloutis sous la vase.

Aux dernières nouvelles, les deux derniers véhicules du convoi ainsi que les hommes à son bord n’ont pas fait machine arrière

malgré les aléas.

« L’État ne baisse pas les bras bien que ce drame soit des plus douloureux. Ces hommes ont pris des risques au mépris de leur vie pour servir le pays et venir au secours de compatriotes dans la détresse, ce qui relève d’un louable acte de bravoure. L’affaire Ikongo est une affaire nationale qui se fige au cœur des préoccupations de l’État et du Gouvernement, lesquels sont au chevet des familles des disparus », souligne l’inspecteur de l’admi­nistration pénitentiaire Napou Jérémie, directeur de la communication auprès du ministère de la Justice.

Le rétablissement de l’ordre continue

«Les actions et démarches menées pour rétablir de façon pérenne l’ordre public à Ikongo seront poursuivies à terme. Les ministères concernés ainsi que les responsables à différents niveaux affichent une ferme détermination à aller jusqu’au bout. La fermeture du tribunal et de la maison centrale d’Ikongo n’a jamais été évoquée, contrairement aux rumeurs véhiculée par des détracteurs, qui ne font que remuer le couteau dans la plaie en ce moment de deuil. Leur réouverture dans les délais les plus brefs est en bonne voie. Des mesures ont été prises pour qu’ils soient très bientôt fonctionnels », rassure Napou Jérémie.

En saisissant la balle au bond, il indique que le processus de sécurité et d’harmonie sociale initié par l’organe mixte de conception s’avère fructueux. « Jeudi et samedi, les autorités locales, les chefs traditionnels, les rois coutumiers ainsi que des représentants du fokonolona ont tenu des réunions visant à dissiper la tension et prévenir toute reprise d’hostilité. Les rencontres se sont déroulées dans le Tranobe (NDLR : Palais royal d’une tribu ou lignée, ayant valeur sacrée et où siège le roi coutumier en exercice)? où a été trouvé le terrain d’entente », conclut le directeur de la communication.

Pour rappel, plus de huit cents villageois en furie ont assailli mercredi vers 11h 30 la maison centrale. Voulant arracher dix individus, placés en détention préventive pour meurtre, la foule furieuse a fracturé l’accès aux quartiers de détention pour libérer tous les

détenus, faute d’y avoir trouvé les dix présumés auteurs d’homicide, lesquels ont été transférés in extremis à Mananjary la veille, lorsqu’une menace d’émeutes s’est emparée de la ville. Cent-vingt détenus courent dans la nature.

Seth Andriamarohasina