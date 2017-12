Les recherches des militaires emportés par les crues s’avèrent payantes. Huit dépouilles, dix-sept fusils d’assaut et deux grenades ont été retrouvés.

Les éléments mixtes dépêchés à Ikongo se remettent en selle après qu’un drame a happé neuf de leurs frères d’armes lors de leur passage au radier d’ Ambinanitromby, samedi, en début d’après-midi. L’issue des recherches a de quoi requinquer leur morale, sapée par la tragique disparition de leurs compagnons d’infortune. D’après le bilan communiqué, hier, à 15 heures, huit corps des disparus ont été retrouvés. Parmi ces

victimes figurent deux policiers et six militaires. Le corps d’un gendarme était encore, en revanche, introuvable, hier soir. D’ailleurs, les corps retrouvés, hier, sont en état de décomposition avancée.

Dans l’après-midi, un camion dépêché depuis Fianarantsoa avec des cercueils a quitté Ikongo avec les corps repêchés.

La recherche des armes disparues s’est aussi avérée fructueuse. Dix-sept Kalach­nikov sur les dix-neuf manquants ont été remontés de la vase boueuse. Alors que les plongeurs ont mis la main sur deux grenades offensives perdues dans l’accident, deux grenades lacrymogènes restent encore introuvables. Gisant sous le lit de crues, les armes en question ont été découvertes lorsque l’épave du véhicule de transport de troupes qui s’est renversé a été déplacée. Le pire s’est produit lorsque ce poids-lourd et ses trente occupants ont été emportés par les crues démontées, en tentant de traverser le radier enfoui sous une déferlante mortelle d’eaux déchaînées.

«Le fokonolona est de tout cœur avec les éléments sur place dans la recherche des corps et des armes. La zone de recherche a été élargie, certaines dépouilles ont été repêchées à environ un kilomètre en aval. Aucun de nos hommes ne sera abandonné. Les recherches seront intensifiées », lance le général de brigade Théophile Rakotonirina, deuxième adjoint de l’État-Major général de l’armée malgache.

Apaisement

Depuis avant-hier, les trois hommes de tête de l’État-Major Mixte Opérationnel de la province de Fianaran­tsoa, en la personne du commandant de la circonscription inter-régionale de la gendarmerie nationale, celui de la garnison militaire, ainsi que le directeur provincial du ministère de la Sécurité publique sont à Ikongo. Une rencontre avec une famille endeuillée, dont la mort de l’un des siens a nourri une colère ayant viré à l’émeute et attaque de prison, mercredi, s’est tenue hier. La tension se dissipe et la situation penche de plus en plus vers l’apaisement.

À titre de rappel, dix présumés auteurs de l’homicide ont été placés en détention préventive à la maison centrale d’Ikongo. Réclamant leur tête, près de huit cents individus en état d’énervement total se sont abattus sur le pénitencier. Faute d’avoir trouvé les dix prévenus, transférés à Mananjary la veille, la cohue d’individus en furie a libéré cent-vingt détenus.

L’inspecteur de l’administration pénitentiaire, Napou Jérémie, directeur de la communication auprès du ministère de la Justice appelle tout un chacun à ne pas céder aux rumeurs.

Seth Andriamarohasina