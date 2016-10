Un haut lieu culturel de la capitale, qui a exclusivement le mérite et la particularité de faire valoir la culture et l’art typiquement malgache. Le « Ivon-toeran’ny kolontsaina malagasy » (IKM) ou plus aisément le Centre culturel malgache entame déjà sa nouvelle saison, et propose toute un programme bien chargé pour le public. Tous les férus d’art de la ville des Mille qui souhaiteraient laisser voguer leur créativité ainsi que leur imagination et leur talent, peuvent ainsi se retrouver au sein de l’IKM.

Diverses séances de formation et d’initiation sont désormais accessibles en ces lieux. De l’illustration et du dessin, de la danse, du chant et des cours de piano classique, des cours de valiha traditionnel et de guitare acoustique, des initiations au « Kabary », ainsi que des jeux traditionnels comme le « Fanorona » et même de Qi Gong, une gymnastique traditionnelle chinoise, sont ainsi à la portée de tous à l’IKM. « Ça a toujours été notre mission principale depuis nos débuts de contribuer à de plus amples initiations à l’art et à la culture malgache pour tous, notamment la jeunesse. De ce fait, autant en termes d’exposition que l’on accueille ponctuellement, on se plait aussi à promouvoir cet accès au public à l’art dans toute sa splendeur», affirme Ando Rabenantoandro, président de l’IKM Antsahavola. L’IKM s’associe continuellement avec diverses associations culturelles de la capitale pour étoffer sa programmation.

Andry Patrick Rakotondrazaka