Se présentant sous son blase « JO », le jeune photographe passionné se découvre à travers une exposition sobre et chaleureuse à la fois.

La vie est teintée de couleurs, de joie et d’allégresse. Elle se voile également de noirceur, ainsi que de tristesse. L’on est, ainsi, continuellement en quête d’un certain équilibre entre les deux facettes, un juste milieu où le regard se perd dans le temps et dans l’espace. C’est ce que le jeune photographe, Aina Jo Harimanjato ou JO de son nom d’artiste, a tenu à immortaliser le temps d’une exposition exclusive au centre culturel IKM Antsahavola. Elle s’intitule « Black and white, like a rainbow » et est à découvrir dès ce jour jusqu’au 25 août.

Un intitulé évocateur d’une personnalité propre au genre humain, en général, retranscrivant une thématique bien ancrée dans la société. « Il m’importait particulièrement de représenter à travers mes clichés cette ambiguïté de la vie. Je la perçois comme un arc-en-ciel, sublimé de belles couleurs, mais qui peut, paradoxalement, être en noir et blanc également », confie JO. En tout, une bonne centaine de photos inédites sans retouche et exclusivement en noir et blanc y seront à apprécier, toutes évoquant majoritairement des émotions.

Aina Jo Harimanjato poursuit actuellement un cursus pédagogique à l’École Supérieure d’Art de la Réunion. Ce dernier se focalise généralement sur l’art et la photographie. Actuellement en 2ème année, et tout juste âgé de 19 ans, il lui importait de passer au pays pour partager le fruit de son travail.

« Un style urbain »

À l’instar de l’une de ses idoles émérites, Pierrot Men, JO expose une collection de photos resplendissant de vie. Il s’attarde surtout sur un style plutôt « urbain » à travers ses clichés, du sport urbain comme le « skateboarding » à une immersion au sein d’un millier de spectateurs d’un concert, en passant par un moment intime entre deux individus lambda.

JO convie le public à s’immerger dans son univers, dans son quotidien bicolore. « Mon amour pour la photographie, je le tiens de mon père qui était peintre et qui a su m’inculquer les valeurs de l’art en général. La passion est pour moi héréditaire, c’est pourquoi je me plais surtout à faire parler mes photos, à capturer l’instant pour pouvoir au mieux évoquer une histoire ou une émotion », souligne-t-il. Pour sa première expérience publique, JO se redécouvre à travers une nouvelle vie. Passant de jeune étudiant en art à acteur culturel confirmé, se forgeant lui-même sa propre identité au devant de la scène. « J’invite tous les photographes à éveiller leur talent et à outrepasser cette étiquette commerciale que l’on nous colle à tous actuellement », clôt-il.

Andry Patrick Rakotondrazaka