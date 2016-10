Une famille de six personnes a été décimée dans un incendie criminel. Elles ont donné l’alerte pendant qu’une meute de bandits attaquaient leurs voisins, rendant furieux ces derniers.

Cauchemar à Fompohony Ikalamavony. Six personnes d’une même famille ont été décimées dans un incendie criminel, lorsqu’une meute de bandits de grand-chemin a frappé en pleine nuit. Ce sextuple crime a été perpétré la semaine passée. Les assaillants étaient équipés de tout un arsenal, dont des fusils de chasse ainsi que des armes blanches.

D’après les témoignages des riverains, les brigands ont attaqué une première famille, qui s’est gardée d’opposer la moindre résistance, face aux bandits en surnombre. Les victimes ont été dépouillées de leurs biens, dont plusieurs têtes de bovidés. Pendant que les malfaiteurs s’abattaient sur ce foyer, des voisins ont donné l’alerte et poussé des cris de détresse, sans que le fokonolona ne vienne, pour autant, à la rescousse.

Exécution

Furieux, les bandits ont dardé de menaces la famille qui a essayé de prêter main forte aux personnes en train de se faire attaquer, en la mettant en garde qu’ils n’allaient épargner personne en guise de représailles.

Après en avoir fini avec leurs premières victimes, les dahalo se sont déchaînés sur les voisins terrifiés, pour porter leurs menaces à exécution. Ne sachant plus à quel saint se vouer, ces derniers se sont réfugiés dans leur frêle demeure. Les bandits se sont cette fois-ci, montrés impitoyables. La mort attendait alors les membres de la famille de six personnes, qui s’est mise à travers leur chemin. Abandonnées à elles-mêmes, les victimes ont été enfermées chez elles, après que les brigands se sont emparés de leur troupeau. Avant qu’ils ne décampent, les malfaiteurs ont allumé une torche avec laquelle ils ont enflammé le toit en chaume de la maison. Postés à l’extérieur, ils ont menacé d’exécuter quiconque qui essaye de sortir de la

maison en feu.

Informés de ces scènes de désolation, des gendarmes du poste avancé de Solila, commune à laquelle appartient le village pris pour cible, se sont rendus sur place. Quasiment enclavé, le village de Fompohony est enfoui à une vingtaine de kilomètres, au Sud du chef-lieu du

district d’Ikalamavony où la route est impraticable. Faute de véhicule de transport en commun, les habitants se déplacent à pied ou en charrette.

Des éléments pédestres sont, alors, dépêchés dans cette zone écumée des dahalo les plus redoutés du district, lorsque les moyens ne permettent pas l’envoi de puissants véhicules tout-terrain.

Seth Andriamarohasina