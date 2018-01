Munis de fusils d’assaut, une soixantaine de brigands ont investi le centre ville d’Ikalamavony dans une salve de coups de feu. Un enseignant a été abattu.

Une vague de terreur a déferlé en plein chef lieu du district d’Ikalamavony dans la nuit de dimanche à lundi. Aux alentours de minuit, alors que la ville plongeait dans le sommeil, une soixantaine de bandits de grand chemin, munis d’armes de guerre et de fusils de chasse ont insufflé la terreur.

Dans la pénombre totale, une salve de coups de feu a secoué les environs pendant plus d’une trentaine de

minutes. En s’abattant sur la ville, les assaillants ont exécuté dans sa propriété un enseignant du Collège d’Enseignement Général (CEG). Ce chef de famille et éleveur bovin a été tué d’une balle en plein front. Le projectile meurtrier s’est logé entre ses deux yeux. Une précision de tir redoutable, laissant croire que les têtes de ce régiment de la mort sont des bandits surentraînés, à moins d’avoir servi dans les forces légales ou suivi une formation de commandos.

D’ailleurs, ils avaient dans leur arsenal de banditisme des Kalachnikov ainsi que des fusils d’assaut de la Manufacture Saint Étienne 1936 (Mas 36).

Les constat effectué par la gendarmerie confirme cette effrayante puissance de feu . Des étuis provenant de pareilles armes ont été relevées sur les lieux du crime.

Surveillance

L’enseignant de collège a été abattu pour son troupeau. Les voleurs ont vidé deux enclos à bœufs pour ensuite prendre la fuite avec leur butin.

Les lieux du crime ont été littéralement assiégés. Fusils de chasse et armes de guerre à la main, la soixantaine de bandits ont pris position aux abords des portes des riverains, menaçant de faire feu à la moindre tentative de résistance. Avant l’invasion, ils ont fait parler la poudre dans un assourdissant vacarme de coups de semonces. Face à des dahalo surarmés, au sextuple de leur nombre, une dizaine d’éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie d’Ikalamavony ont attendu le moment propice avant de braver la mort en lançant une riposte. Aux petites heures, des hommes conduits par l ‘officier de coordination de la gendarmerie nationale à Ikalamavony, appuyés par des militaires de la 219ème compagnie, ont engagé une poursuite qui pour l’instant ne constitue qu’un feu de paille. Les répondants de la contre-attaque militaire sont attendus.

Seth Andriamarohasina