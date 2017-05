Poursuivi pour des délits de droit commun, le journaliste Fernand Cello sera jugé à Ihosy ce jour. L’ordre des journalistes a réagi.

Appré­hendé. Le journaliste Fernand Cello de la station radio Jupiter à Ilakaka comparaît devant le Tribunal de première instance d’Ihosy ce jour.

Arrêté vendredi dernier par des éléments de la gendarmerie d’Ihosy munis d’une extension de compétence et appuyés par la section de recherches de Fiada­nana, Fernand Cello a été emmené à Ihosy pour audition. Selon la publication de Paolo Emilio Raholi­narivo, conseiller du Premier ministre, sur facebook, l’arrestation de ce journaliste a eu lieu à Anosizato vers 18h30.

Une source avisée affirme que ce journaliste est poursuivi pour des délits de droit commun. En effet, les charges qui lui sont reprochées concernent, entre autres, le vol de chéquier, faux et usage de faux, diffamation, dénonciation calomnieuse, atteinte à la sûreté publique. En tout, il est sous sept chefs d’inculpation.

Fernand Cello est connu pour ses fréquentes sorties médiatiques dénonçant des irrégularités sur l’exploitation de saphir à Ilakaka.

Très actif sur facebook, il publie régulièrement des photos et informations sur l’évolution de différents dossiers. Tout récemment, il a tenu une conférence de presse le 26 avril et est apparu sur une émission spéciale sur une chaîne privée le 3 mai. Curieusement, son arrestation survient quelques jours après ses sorties médiatiques qui dénoncent les activités de la société Gondwana à Ampandramitsivalana, Ilakaka.

Prudence

Devant les faits, l’Ordre des journalistes de Mada­gascar (OJM), à travers son président Gérard Rakoto­nirina a tout de suite réagi. Dans un communiqué du 6 mai, l’OJM témoigne sa solidarité avec Fernand Cello, en exhortant les autorités compétentes « de respecter les droits de l’Homme » d’autant que l’état de santé du journaliste est encore fragile au moment de l’arrestation.

Toutefois, l’OJM a émis des réserves car il est «en train de rassembler tous les renseignements autour de cette arrestation». Tout en invitant tous les journalistes à respecter l’éthique et la déontologie dans l’exercice de leur fonction, l’Ordre est prêt à monter au créneau s’il s’avè­re que l’arrestation de ce journaliste relève d’un délit de presse.

Andry Rialintsalama