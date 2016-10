Collision meurtrière sur la RN7, à Ihosy. Hier en début de matinée, un véhicule tout terrain et un taxi-brousse de marque Mazda, se sont télescopés à toute vitesse. Une femme installée à l’avant du véhicule de transport avant que le drame ne se produise, a trouvé la mort. À bord du 4×4, un homme n’a pas non plus survécu à l’accident. Ce drame est survenu peu avant 7 heures, à la hauteur d’Ambararata, une localité située à 17 kilomètres au Nord du chef lieu de district d’Ihosy.

Le véhicule de transport en commun venait de quitter la ville d’Ihosy, et roulait en direction de Fianarantsoa, avant qu’il ne se fasse broyer par le 4×4, qui venait alors en sens inverse. Les dégâts matériels sont très importants sur les deux véhicules. La face avant de la Mazda et celle du tout-terrain sont réduites en amas de ferrailles après le violent choc. Les deux chauffeurs s’en sont pour leur part sortis vivants.

Une dizaine de blessés sont, en revanche, dénombrés. Ces rescapés sont, par ailleurs, hors de danger. Les dépouilles des deux personnes qui y ont laissé la vie, ont été remises à leurs familles respectives, de source auprès de la gendarmerie saisie de l’enquête.

Seth Andriamarohasina