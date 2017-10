Un présumé grand chef de dahalo s’est fait capturer par les éléments de la gendarmerie lors d’une chasse à l’homme survenue dans la nuit du vendredi à samedi, à Soanatao district d’Ihosy. Il a fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs mois dans le district, selon une source sécuritaire. Des gendarmes ont été déployés près de leur repaire à Soanatao où une troupe de bandits armés était embusquée. « Nos éléments ont suivi les consignes intimant de ne pas laisser s’échapper le cerveau. Ses complices ont vidé les lieux et ont abandonné leur butin, des zébus volés », a signalé un gendarme qui était sur place pendant cette arrestation sanglante.

Les gendarmes ont essayé de l’immobiliser en eu tirant dans les jambes. La cible est tombée par terre et s’est fait facilement cueillir avec son fusil de chasse, hache et amulettes. La traque s’est poursuivie le weekend, mais aucun nouveau guet-apens n’est pour l’heure confirmé par le commandant de groupement d’Ihorombe.

Le présumé grand chef de dahalo a été amené et placé en garde-à-vue à la caserne de la gendarmerie locale pour enquête. Il a déja reçu des soins pour ses blessures, le samedi soir. Les villageois espèrent que l’installation du Bataillon Interarmes de l’Armée malgache (B.I.A) à Ihosy renforcera l’opération d’apaisement et la lutte contre les dahalo dans cette région.

