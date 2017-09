Les forces de défense et de sécurité passent à la vitesse supérieure dans la lutte contre l’insécurité dans la région Ihorombe. Envoyé à la rescousse, un hélicoptère Alouette II de l’armée est déjà sur les lieux pour livrer bataille. Prêts à frapper d’une main de fer, les commandements de la gendarmerie nationale ainsi que de l’Armée ont décidé de recourir à la libellule de fer.

L’hélicoptère sera utilisé pour assurer une couverture aérienne des zones sensibles et appuyer les troupes au sol. Avec de commandos du 1er Régiment des Forces d’Intervention (RFI) à bord, l’Alouette II va, de surcroit, donner un appui-feu et, le cas échéant, effectuer des extractions de soldats blessés, outre des approvisionnements de munitions lors des missions périlleuses dans des zones difficiles d’accès.

Aux dernières nouvelles, l’armée a dépêché du renfort à Ihosy pour prêter main forte à la gendarmerie, face aux virulentes attaques de dahalo. La semaine passée, neuf villageois ont été abattus par des dahalo à Fandamy et une centaine de têtes de bovidés ont été dérobées.

A.M.