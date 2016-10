Préserver et valoriser par le numérique les collections de sa médiathèque pour les générations à venir. C’est dans cette optique que l’Insti­tut français de Madagascar (IFM), en partenariat avec le Groupe Star, a mis en place un projet de numérisation à travers un programme pilote mené en collaboration avec la société Ibonia, une société de services et d’ingénierie informatique nationale.

Cette démarche, susceptible d’intéresser les acteurs institutionnels en charge du patrimoine malgache, s’inscrit dans l’une des missions de la médiathèque de l’IFM, notamment celle en rapport avec l’appui aux acteurs du livre à Madagascar.

Nadine Monchau, directrice de la médiathèque de l’IFM, affirme « Initié depuis trois ans, ce projet nous permet de valoriser mille six cent vingt-quatre documents en tout. En outre, c’est essentiellement une grande partie de l’histoire de la Grande île, entre autres des années 1900 aux années 60 que l’on pérennisera grâce à ce projet ». Des atlas, des revues, des bandes dessinées et des écrits patrimoniaux seront ainsi immortalisés dans le temps à travers ce projet. Pour l’heure 17 ouvrages ont été numérisés en bonne et due forme du mois d’avril à septembre, grâce à la société Ibonia.

Iharizaka Rahaingoson, de Ibonia, confie « Ce n’était pas une mince affaire, vu la fragilité de certains ouvrages, mais ça en valait la peine ». Une affirmation à laquelle Denis Bisson, directeur de l’IFM, ajoute « Sauvegarder et conserver ces patrimoines pour les générations futures est un devoir que l’on est fier d’accomplir. On a ici des ouvrages qui fascineront encore et toujours le public ». Fier de ce projet et de cette collaboration, Anna Rabary, représentante du groupe Star souligne « Alliant tradition, histoire et modernité, ce projet est plus que pertinent et d’une grande richesse ». Afin d’éviter la perte de ces documents, parfois uniques, la numérisation est la seule solution pour éviter leur disparition. Avec ce travail de numérisation, ces collections sont ainsi sécurisées.

Andry Patrick Rakotondrazaka