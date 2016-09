Retranscrire brillamment à travers ses clichés un travail photographique exclusif à l’océan Indien. La revue « Fragments », qui prend la forme d’une exposition itinérante à travers les îles, présente les travaux créatifs, allant au-delà de ces images dites « idylliques » habituellement produites pour des visiteurs pressés en ces lieux. Elle laisse la part belle à la photographie d’auteur qui est de plus en plus prisée par les professionnels, mais qui manque, cependant, de visibilité. « Fragments » se découvrira du 8 au 24 septembre à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely.

La deuxième revue expose le regard de quatre photographes sur un territoire défini, tels qu’un village, une ville ou bien un quartier dans l’océan Indien. Les photographes Henitsoa Rafalia, Hippolyte, David Lemor et Rijasolo y présenteront ainsi leurs œuvres. En outre, à chaque numéro, un écrivain, rédacteur ou journaliste, sera invité afin d’apporter une part de texte, primordiale à la lecture du projet. C’est ainsi que l’auteur et chroniqueur Johary Ravaloson se joint à l’aventure.

Même si l’angle principal se veut logiquement documentaire, la revue est malgré tout ouverte à des sujets de photographie plus contemporains et plastiques, ne souhaitant pas se figer dans une ligne éditoriale stricte. En partenariat avec l’Alliance française, cette deuxième revue « Fragments » s’est tenue du 29 février au 9 mars à Antsiranana, durant laquelle ces photographes ont réalisé une résidence artistique en vue de préparer cette exposition.

Andry Patrick Rakotondrazaka