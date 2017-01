Le banquet officiel offert par Hery Rajaonarimam­pianana et son épouse, n’a pas conquis tous les invités.

« Je ne suis pas très satisfait des plats servis, cette année. Ils étaient un peu sec et fade à mon goût », confie un invité et habitué de ce banquet officiel, hier.

Un autre invité n’hésite pas à dire que le rapport qualité prix n’est pas respecté. « Je suis certain que le tarif de ces plats n’est pas inférieur à 60 000 ariary par personne, mais en terme de festin, c’est vraiment au-dessous de mes attentes », explique-t-il. D’autres invités annoncent toutefois, qu’ils ont été bien rassasiés, à la fin du banquet.

Le couple présidentiel a offert une entrée, une résistance et un dessert à chacun de leurs quelque mille trois cents invités. Du « Lingot de foie gras et petits légumes », à l’entrée, le fameux « Henomby ritra nahandro fahiny », ou viande de zébu mijotée à l’ancienne, de la dinde façon malgache accompagnée de riz rouge et blanc et des achards, à la résistance, et un « Dôme vanille-caramel et fruits rouge », au dessert.

La grande majorité des invités ont répondu présent à cette invitation de Hery et Voahangy Rajaonarimam­pianina. Les quelques 120 à 130 tables ont presque toutes été occupées.

M.R.