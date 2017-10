Les représailles des dahalo sévissent à Iakora, district d’Ivohibe suite à la décapitation de leur complice par les villageois, dans la nuit de vendredi à samedi dernier.

Fous de colère, les voleurs de zébus se vengent après un accrochage meurtrier opéré par les gendarmes et les habitants d’Iakora. Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi. Une série d’attaques a été enregistrée, mais n’a fait, jusqu’ici, aucune victime du côté de fokonolona, selon les informations recueillies auprès d’une source au niveau du district. «Au moins, trois vols de bœufs ont été perpétrés de dimanche à hier. Fort heureusement, les bandits ont toujours été repoussés dans les course-poursuites», a indiqué le même interlocuteur. La population locale se sent quand même terrorisée face à ces invasions infernales des bandits et a fait appel à l’autorité pour déployer immédiatement des éléments de renfort.

Interrogé sur les faits, hier après-midi, le commandant de brigade (CB) d’Iakora n’a répondu à aucune des questions pour une raison inconnue. Deux des bandits n’ont pas survécu à leurs blessures graves, tandis que le troisième s’est fait décapiter dans une grotte où il se cachait. Les autres ont vidé les lieux et ont abandonné leur butin.

Reddition

D’après les premiers éléments de l’enquête, le vol des cinquante zébus à Iakora a attisé la colère des habitants, alors qu’une nouvelle sur la reddition des trois mille dahalo venait d’être annoncée dans la commune et le district. «Les fokonolona ont apporté avec eux la tête du voleur et l’ont accroché sur un poteau dans une tribune pour démontrer leur mécontentement à l’autorité locale», a signalé un médecin sur place.

Les villageois se tiennent cependant prêts à affronter les bandits, d’après les renseignements obtenus. «Les éléments de la gendarmerie locale devront sécuriser le périmètre jusqu’à ce que les renforts depuis Ivohibe et Ihosy arrivent sur place», a précisé un lieutenant-colonel du bataillon interarmes de

l’armée (BAI).

