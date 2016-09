Une onde de choc a ébranlé Iakora, avant-hier, lorsqu’une centaine de dahalo armés se sont mesurés avec la gendarmerie. Dix morts et un blessé sont signalés.

Forces de gendarmerie et horde de dahalo se sont heurtés de plein fouet à Andranombao Iakora avant-hier matin aux alentours de 10 heures. Le bilan fait état d’une dizaine de morts dans les rangs des malfaiteurs. Frappé d’une balle en plein cou lors de l’accro­chage, l’adjoint du commandant de la compagnie territoriale de la gendar­merie à Ivohibe, était en passe d’évacuation, hier en fin d’après-midi.

« Il est hors de danger», rassure le général de brigade Anthony Rakotoarison, directeur de la Sécurité et des Renseignements, auprès du commandement de la gendarmerie nationale.

Cette fusillade sanglante a éclaté après qu’une centaine de voleurs de bétail, armés de fusils de chasse, se sont emparés de cent cinquante têtes de bovidés.

« Accompagné de quelques gendarmes et de milices de l’auto-défense villageoise, l’officier blessé, était en train d’engager une poursuite, lorsque le peloton s’est trouvé nez-à-nez avec les bandits armés », explique, pour sa part, le colonel Victor Rakoto, comman­dant du groupement de la gendarmerie de la région Ihorombe.

Opérations

Selon ses explications, le lieutenant et ses compagnons avaient bouclé un étranglement, passage obligé pour les bandits de grand-chemin, lorsque les balles ont sifflé aux oreilles.

Repoussés dans un premier temps par le lieutenant et ses hommes, les bandits, en surnombre, ont d’abord renoncé à leur butin, avant de revenir à la charge.

Après que les échanges de coups de feu ont fait rage, ils ont, à nouveau, réussi à faire main basse sur le troupeau, puis se sont évanouis dans la nature en emportant avec eux les corps de leurs comparses tombés sur le champ de bataille.

Enfoui dans une zone difficile d’accès, le lieu des affrontements est réputé comme étant l’un des plus dangereux de la région Ihorombe. Au mois d’avril, un adjudant de l’Unité Spéciale Anti-dahalo (USAD), y a également trouvé la mort. Tombé dans une embuscade aux cotés de ses compagnons en engageant une poursuite contre des dahalo qui venaient de sévir, ce gendarme d’élite a été frappé d’une balle meurtrière.

Le groupement de la gendarmerie de la région Ihorombe a lancé une opération après le nouvel incident, survenu avant-hier.

« Des gendarmes prêts à en découdre sont sur les traces des dahalo en fuite. D’autres éléments, dépêchés par le commandement de la gendarmerie nationale, sont, de surcroît, attendus, de manière à assurer au mieux l’opération », lance le colonel Victor Rakoto.

Seth Andriamarohasina