L’épidémie de peste fait des ravages à Iakora. Une vingtaine de victimes, des malades et des morts, sont recensés.

Les premiers résultats de l’investigation du ministère de la Santé publique, sur la situation de l’épidémie de peste dans le district d’Iakora, ont dévoilé 23 malades dont 15 décès. « Les premiers cas se sont produits aux environs d’octobre, nous n’avons pu découvrir

l’épidémie que maintenant », a indiqué le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Josea Ratsirarson, joint au téléphone, hier.

Le directeur de la Veille sanitaire et surveillance épidémiologique (DVSSE), Maherisoa Ratsitorahana, en mission sur place, précise qu’il s’agit, en grande partie, de peste bubonique, bien que des cas de peste pulmonaire soient également enregistrés dans le petit hameau de Tanambao Maha­noro, commune Begogo et district d’Iakora. Pour l’instant, le ministère de la Santé publique n’est pas encore en mesure de préciser les causes de cette épidémie dans cette région d’Ihorombe. « Il faut des analyses biologiques pour déterminer les facteurs de l’épidémie », ajoute Maherisoa Ratsitorahana.

Sous traitement

La découverte de ce foyer pesteux déclaré méconnu, fait suite à l’épidémie de peste qui a fait dix morts et dix-sept malades, à Befotaka Atsimo, en novembre.

Les victimes de la maladie dans la commune d’Inosy Ambalarano de ce district, ont informé le ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andria­manarivo lors de sa descente le 9 décembre qu’ils ont remarqué des cas similaires, avec des décès, à Begogo.

Ayant recoupé l’information sur place, ce premier responsable du ministère de la Santé publique l’a pu confirmer, avec quelques témoignages, à savoir celui d’un homme âgé qui lui a raconté que ses neuf enfants ont succombé suite à de fortes fièvres accompagnées d’apparition de ganglions. L’État a ainsi déclaré une situation d’urgence d’épidémie de peste, dans trois districts du Sud, à savoir Midongy Atsimo, Befotaka Atsimo et Iakora, lors du conseil des ministres, le 15 décembre.

Aux dernières nouvelles, des malades sont en cours de traitement à Iakora. Leur état ne serait plus inquiétant et l’épidémie serait contrôlée.

Miangaly Ralitera