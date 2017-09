Des interventions chirurgicales pour profusion de vers parasitaires s’effectuent régulièrement au CHU JRA. L’hygiène et le déparasitage sont fortement conseillés.

Opération d’urgence. Un petit garçon de 6 ans s’est vu retirer cent trente deux vers parasitaires de son ventre, au bloc opératoire du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) à Ampefiloha, au mois de février. Ils auraient mesuré autour de 20 cm chacun.

« Son ventre a gonflé, il ne faisait plus ses besoins et vomissait tout le temps. Il était très maigre. Il allait mourir, si cette intervention n’avait pas été effectuée », explique le chirurgien-pédiatre, le Dr Romain Aristide Raherison.

Cette opération était compliquée, elle a duré plus de deux heures. « Il a fallu vider totalement son ventre », enchaîne ce chirurgien.

Ce cas ne serait pas rare, le service de la chirurgie infantile du CHU JRA en recevrait régulièrement. Depuis le début de l’année, par exemple, cinq enfants y ont été opérés pour abondance de vers parasitaires. Et les résultats de recherche d’un docteur en médecine ont révélé que cinquante sept cas de chirurgie ont été notifiés, entre janvier 2006 et décembre 2011 au CHU JRA.

Saleté en cause

De telles opérations ne devraient, pourtant pas, avoir lieu. Mais par manque d’hygiène et négligence du déparasitage, le problème survient et expose la victime à la mort. « Les vers parasitaires bouchent les intestins. Cela peut également érafler les parois de l’intestin et répandre la saleté dans le ventre », ajoute ce spécialiste. Cette profusion de vers dans les intestins concernerait autant les enfants que les adultes. Elle toucherait, en outre, toutes couches sociales confondues, les familles en situation précaire et même les riches.

L’hygiène et le déparasitage sont ainsi très recommandés, pour ne pas en venir à des complications. Le déparasitage doit être effectué systématiquement, tous les trois mois pour les enfants de plus d’un an et tous les six mois, pour les adultes. La propreté des aliments consommés et le lavage des mains sont, par ailleurs, de rigueur.

Miangaly Ralitera