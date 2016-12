Il continue de faire son show. Vendredi dernier, Francis a mis le turbo à l’espace Nambinintsoa pour le plaisir de ses fans.

Exactement 26 ans qu’il nous fait profiter de son talent. Depuis le début de l’année, jusqu’à présent, Francis continue de jubiler. Vendredi soir, il a fait exploser de rire la grande salle de l’espace Nambinin-tsoa Talatamaty. C’est toute une longue carrière d’un peu plus d’un quart de siècle que l’artiste a condensé en quelques petites heures. Un laps de temps trop court de l’avis de certains, mais tous ont été unanimes. Francis est bien loin de réduire la pression de son turbo.

Les âmes présentes à Talatamaty, vendredi, du moins ceux qui avaient l’âge de raison il y a de cela deux décennies, se souviendront tous du premier « Eisy e ! le alina e ! » qu’il a présenté au Roxy à l’époque. Maintenant, avec ce « Andriamanitra ô ! inona ary ‘ty », il casse encore et toujours la baraque.

Du rire au fou rire, les convives se sont littéralement délectés du savoir-faire de l’artiste. Pourtant, en ces quelques décennies, le style de Francis a bien évolué. Il est bien loin des shorts mille bandes et t-shirts troués, avec le chapeau en lambeau. L’homme a nettement mûri, tant dans le vestimentaire que dans la subtilité humoristique. Cependant, il reste toujours aussi reconnaissable par son humour des plus particuliers et assaisonné de la plus belle des manières. Reprenant les vieilles blagues de ses débuts, y ajoutant une touche d’actualité. C’est ainsi que le turbo conquiert facilement son public.

Classique

Certes, il innove, mais les vieux tours ont toujours autant de succès auprès du public. À l’image de ce sketch où il compare subtilement la géographie de Madagascar au corps d’une femme, ou encore l’anecdote du papier hygiénique ou « papèz» comme il dit, au bout duquel l’artiste a dû attendre quelques minutes pour reprendre la parole. En effet, la subtilité du sketch était telle qu’il a été difficile pour l’artiste d’enchaîner sur un autre, le public ayant mis plusieurs minutes pour se remettre de son fou rire.

Si ce cabaret du vendredi rentre toujours dans le cadre de la tournée de la célébration du 26è anniversaire de son turbo, la prestation n’en était pas moins unique en son genre. En effet, ce one man show, Francis l’a assuré avec brio. Toujours aussi créatif mais restant fidèle à sa réputation, l’humoriste a fait montre de tout son talent. De l’autre côté, le public a été presque exclusivement composé d’adultes, sans doute à cause du style salasse bien connu de l’artiste. Ce qui n’a pas empêché certains de venir en famille, pour rentrer ensuite le sourire aux lèvres.

Harilalaina Rakotobe