Solution, le développement du pays passe par le développement personnel de chaque citoyen. C’est dans cette vision qu’Hugues Ratsiferana a présenté, hier à Antaninarenina, en quelques lignes les généralités de l’intérêt économique de l’Agence malgache de développement économique et de promotion des entreprises (AMDP). Le directeur général de l’agence reconnaît que beaucoup de progrès restent à accomplir afin d’atteindre les objectifs de la politique générale de développement. « Afin que Madagascar soit réellement une nation moderne et prospère, il est primordial de procéder avec des actions concrètes », souligne le directeur général. En effet, il ne suffit pas de dire que le pays a su maintenir une croissance soutenue ou encore que l’environnement des affaires s’est amélioré selon le rapport Doing Business 2018.

Ainsi, en évoquant ces actions concrètes, il cite, notamment, la mise en place des lois sur l’industrie, les actions en faveur de la promotion du secteur privé, mais surtout par rapport aux initiatives de l’agence depuis 2016. Si à la base, l’agence a été créée afin de promouvoir la vitrine économique de Madagascar lors du dernier sommet de la Franco­phonie, à présent, la continuité est de mise concernant les actions de l’agence.

Parmi ces initiatives, le directeur général a tout particulièrement mis l’accent sur le projet CADI ou Centre d’Application de Dévelop­pement intégré.

Le centre, qui est une plateforme initiée par l’Agence, en partenariat avec le gouvernement, le secteur privé ainsi que les relations multi ou bilatérale, ambitionne d’être un centre de formation professionnel multidisciplinaire et plurisectoriel. Ce pour les jeunes entrepreneurs et porteurs de projet avec des visées de développement social et économique. Le projet soutient ainsi, financièrement et techniquement, les porteurs de projet avec des suivis et des accompagnements. La première promotion de ces jeunes entrepreneurs formés par le CADI qui est sortie le 29 décembre 2017 est, en ce moment, en période d’incubation. « Une trentaine de projets d’entreprise constitue cette première promotion. Trente projets de création d’entreprise qui seront à même de générer en moyenne près de trois cents emplois pour commencer », explique le directeur général de l’agence. C’est, en partie, dans cet esprit de réalisation concrète qu’Hugues Ratsiferana aspire à développer le secteur privé par la création de l’emploi et la promotion de l’entrepreneuriat. Selon lui, « l’État pose déjà les bases, notamment à travers l’adoption des lois en faveur du secteur privé. À ce dernier alors d’exploiter ces bases pour se développer et entraîner le développement du pays et des citoyens dans son sillage ».

Harilalaina Rakotobe