Hugo Louvel revient sur les péripéties de sa victoire, lors du Slalom Liqui Moly Tecno du weekend. Il s’étale également sur le « Louvel Rally Rent ».

Première victoire au volant de sa Citroën C2 et première victoire de la saison également, Hugo Louvel se souviendra longtemps du Slalom Liqui Moly Tecno de ce weekend, sur le circuit de Bevalala.

C’est évidemment avec le sourire qu’il est monté sur la plus haute marche du podium, dimanche après-midi. « Premier succès avec la voiture, je ressens une grande satisfaction », a-t-il soufflé.

Avec plusieurs secondes d’avances sur ses rivaux, le jeune pilote a dominé la course de la tête et des épaules. Au terme des deux manches au programme, il a terminé avec un cumul de 3 min 27,86 sec, contre 3 min 33,40 sec pour Fred Rabekoto sur Peugeot 206 et 3 min 33,81 sec pour Laza Randriamifidimanana sur Peugeot 106.

Son pilotage y est bien évidemment pour beaucoup. Mais les upgrades sur sa C2 ont aussi apporté l’effet escompté. « On a effectué quelques améliorations sur la Citroën, au niveau du train avant et de la liaison au sol, à savoir les amortisseurs et les gommes. Concernant le moteur, il est déjà au top », poursuit-il.

C’est la première fois qu’Hugo prend le dessus sur Laza, champion sortant dont il est le premier challenger. « Battre Laza, c’est également une grande satisfaction, puisque cela fait un an que j’essaie de passer devant en vain », souligne-t-il à ce propos. Les rivalités de ce genre ont toujours du bon, peu importe la discipline.

Chacun fournit des efforts énormes de son côté et ça tire le niveau vers le haut. Le prochain acte de leur duel est fixé pour les 5 et 6 août, si l’on se réfère au calendrier fédéral.

Location de voitures

Ce weekend, tout le mon­de a remarqué l’inscription Louvel Rally Rent, sur le Citroën C2. Hugo en dévoile quelques détails : « Il s’agit d’une initiative de mon père (Ndlr : Gérard Louvel). Il compte mettre en location quatre voitures de rallye. Une Peugeot 306, une Peugeot 309, une Citroën Saxo et une Mitsubishi Lancer Evolution IX ».

Toute une flotte comprenant différentes machines, où ceux qui veulent expérimenter le sport automobile à Mada­gascar trouveront certainement chaussures à leurs pieds.

Haja Lucas Rakotondrazaka