« Jugez-là ». C’est ce qui pourrait résumer la sortie médiatique d’Hubert Raharison, bâtonnier de l’ordre des avocats, hier, à Anosy. Une conférence de presse où, maître Raharison a réagi sur l’affaire Claudine Razaimamonjy.

Le bâtonnier demande ainsi, que la procédure judiciaire sur ce dossier qui défraye les chroniques, depuis quelques semaines, « soit menée à terme ». Selon le numéro un de l’ordre des avocats, l’affaire ne devrait donc, pas finir en queue de poisson comme d’autres affaires impliquant de hautes personnalités. Pour cela « il faut que le juge puisse travailler dans la sérénité, sans la pression de qui que ce soit, d’une quelconque entité, ni syndicat », ajoute-t-il, arguant les impacts que cela pourrait avoir sur la confiance des justiciables envers la Justice.

Certains mots du bâtonnier Raharison sonnent comme une réprimande contre l’action du Syndicat des magistrats de Madagas­car (SMM). Les péripéties dans la poursuite judiciaire contre la propriétaire de l’A&C hôtel a entraîné une levée de bouclier des magistrats pour défendre leur indépendance et celle de la Justice. Sur sa page Facebook, un des vice-présidents du SMM a répliqué que « si la population n’a plus confiance en la Justice à Madagascar, je tiens à préciser que les avocats aussi y sont pour quelque chose. Ne vous distinguez pas de l’appareil judiciaire, on est tous responsable ».

G.F.R.