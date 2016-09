Hassan Ahdab, du groupe Starwood, est actuellement en visite dans la capitale. Il rencontrera le monde des affaires malgaches.

L’installation de l’hôtel Sheraton sur les bons rails. Depuis un certains temps, cette enseigne hôtelière a annoncé la reprise de ses activités à Madagascar. La visite d’un haut responsable, en la personne de Hassan Ahdab, directeur régional en Afrique et océan Indien du groupe Starwood auquel appartient l’enseigne hôtelière, semble confirmer cette volonté d’ancrage dans le paysage de l’hôtellerie et du tourisme à Madagascar.

La chaîne hôtelière Sheraton avait obtenu en 2008 la gestion de l’hôtel cinq étoiles à Ivato, construit par une société chinoise dans le cadre de l’accueil du sommet de l’Union africaine en 2009. Mais la tournure des évènements politiques en a décidé autrement, et a mis le projet en stand by. Il aura fallu attendre cette année pour la reprise des activités dans la gestion de cet établissement d’Ivato.

Ouverture prochaine

À l’invitation de la chambre de commerce américaine (Amcham), ce haut responsable du groupe Starwood rencontrera plusieurs personnalités économiques de la capitale. Invité d’honneur de l’évènement de collecte de fonds annuels de cette chambre qui se tiendra ce vendredi à Ivandry, Hassan Ahdab aura l’occasion de dresser les perspectives de sa société dans le développement économique de Madagascar. Puisqu’il faut noter que l’installation d’un tel établissement hôtelier est un bon signe pour la croissance du pays.

Le groupe américain Starwood détient un portefeuille d’une quarantaine d’établissements hôteliers en Afrique. Les marques

St Regis, W, Westin, Le Méridien et Sheraton font partie de sa famille. À Madagascar, le groupe

procède actuellement au recrutement de ses futurs employés en vue d’une ouverture prochaine.

L’arrivée d’un tel hôtel de luxe dans le paysage économique malgache sera un grand atout pour l’économie et le tourisme. D’autant plus que le futur Sheraton Madagascar se trouve à quelques minutes de l’aéroport international d’Ivato.

Actuellement, en vue de l’organisation du Sommet de l’organisation internationale de la Francophonie au mois de novembre, Mada­gascar a besoin de plus de 3 000 chambres pour accueillir les délégations des pays et organismes internationaux. Une partie des solutions viendra peut être de Sheraton.

Lova Rafidiarisoa