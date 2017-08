Le groupe Starwood annonce l’ouverture en octobre de Shera­ton Madagascar et reprendra l’hôtel Cinq étoile d’Ivato.

Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? La gestion de l’hôtel Cinq étoiles à Ivato tient toujours à cœur du groupe Starwood Hotel. Il annonce sur son site internet l’ouverture de Sheraton Madagascar, un établissement de luxe classé cinq étoiles, au 1er octobre de cette année. Contacté, un responsable confirme cette information sans livrer plus de détails. « Pour le moment, nous ne pouvons pas encore donner plus d’informations à part cette ouverture », se contentait-il d’annoncer. Celui qui espère faire déjà une réservation doit encore attendre le bon moment. Le service n’est pas encore disponible pour les soixante suites et deux cent vingt chambres de cet établissement de luxe.

La chaîne hôtelière Sheraton avait obtenu en 2008 la gestion de l’hôtel Cinq étoiles à Ivato, construit en 2007 par une société chinoise dans le cadre de l’accueil du sommet de l’Union africaine en 2009. Mais la tournure des évènements politiques en a décidé autrement, et a mis le projet en stand by. Il aura fallu attendre le mois d’août 2016 pour la reprise des activités dans la gestion de cet établissement d’Ivato. Il y a un an, le groupe américain Starwood Hotel avait procédé à un recrutement massif dans les quotidiens malgaches. Il avait lancé une cinquantaine d’offres d’emploi comprenant notamment des superviseurs d’étage, des concierges, des responsables restaurant, des pâtissiers ou des cuisiniers.

Grand atout

Avec un tel recrutement, tout le monde espérait le démarrage de cet établissement de luxe pour l’accueil du sommet de la Franco­phonie en novembre 2016. Mais c’était l’État qui a pris les choses en main. Pour faire fonctionner l’hôtel, les autorités ont fait appel aux différentes compétences dans le domaine de l’hôtellerie.

Le bruit courait sur une nouvelle mise à l’écart de Starwood Hôtel dans la gestion de cet établissement de luxe. « Le gouvernement prend l’affaire en main pour ce sommet. Sheraton va revenir », s’est contenté d’indiquer, à l’époque, une source proche du dossier.

Bâti sur une superficie de 27 000m², cet établissement comporte vingt quatre étages ainsi qu’un parking pour cent trente véhicules. Il fait partie de six cent cinquante deux nouveaux hôtels que le groupe américain compte ouvrir d’ici 2020. Et l’arrivée d’un tel hôtel de luxe dans le paysage économique sera un grand atout pour l’économie et le tourisme. D’autant plus que le futur Sheraton Madagascar se trouve à quelques minutes de l’aéroport international d’Ivato.

Lova Rafidiarisoa