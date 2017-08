Sheraton Madagascar nécessite encore quelques mois de travaux avant son ouverture officielle. Une rénovation qui s’avère indispensable.

En rénovation. L’accès à l’Hôtel Cinq Étoiles d’Ivato, le futur Sheraton Mada­gascar, est règlementé. Impossible d’y aller sans motif très précis. C’est normal. L’établissement n’est pas encore ouvert au grand public et ne sera pas prêt à la date du 1er octobre annoncée sur le site de Sheraton comme la date d’ouverture de l’hôtel. « Les travaux de rénovation nécessitent encore quelques mois », a déclaré Claus Treu, directeur général de Sheraton Madagascar, hier, dans son bureau à Ivato. La visite de cet établissement hôtelier de luxe permet de constater que l’infrastructure passe un lifting général.

Construit en 2007 par une société chinoise dans le cadre de l’accueil du sommet de l’Union africaine en 2009, cet établissement de vingt quatre étages était resté inexploité pendant plusieurs années. Certaines conditions ne sont plus ainsi réunies pour qualifier le bâtiment d’hôtel cinq étoiles, notamment en matière de sécurité. Le gouvernement avait ainsi décidé de procéder à des travaux de rénovation et de remise aux normes. Pour cela, près de 28 millions de dollars étaient nécessaire. Le chantier a débuté en juillet 2016.

Équipe réduite

La chaîne hôtelière Shera­ton avait obtenu en 2008 la gestion de l’hôtel Cinq étoiles à Ivato. Mais la tournure des évènements politiques en a décidé autrement, et a mis le projet en stand by. Il aura fallu attendre le mois d’août 2016 pour la reprise des activités dans la gestion de cet établissement d’Ivato. « Comme vous le voyez, nous travaillons en équipe réduite pour le moment. L’ouverture de Sheraton génèrera environ la création de deux cent cinquante emplois », continue d’expliquer le directeur général de Sheraton Mada­gascar. Ces différentes compétences vont faire tourner l’hôtel et d’offrir les même services que dans les autres enseignes Sheraton dans le monde.

Bâti sur une superficie de 27 000 m², l’infrastructure est dotée de deux cent dix chambres dont soixante suites, deux restaurants, des

piscines, des courts de tennis, et un parking capable d’accueillir plus d’une centaine de véhicules. L’arrivée d’un tel hôtel de luxe dans le paysage économique sera un grand atout pour l’économie et le tourisme. D’autant plus que le futur Sheraton Madagascar se trouve à quelques minutes de l’aéroport international d’Ivato.

Lova Rafidiarisoa