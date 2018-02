Des investisseurs internationaux du secteur hôtellerie sont attendus à Antananarivo la semaine prochaine. Ils évalueront les opportunités d’investissements.

Madagascar fera bientôt son nom sur la destination touristique, si ce n’est déjà le cas. Le développement des infrastructures hôtelières va même dans ce sens. De nombreux projets hôteliers sortent de terre en ce moment. D’après les chiffres fournis par l’Economic development board of Madagascar (EDBM), cent trente quatre établissements ont reçu une autorisation d’ouverture au cours de l’année 2017. Les investissements ne devraient pas s’arrêter là. Des enseignes internationales feront encore le déplacement à Antananarivo pour évaluer la possibilité d’injecter des capitaux dans le secteur hôtelier, la semaine prochaine.

La liste révélée à la presse par cette agence de promotion des investissements indique qu’ils ne sont pas des moindres, mais des marques très connues dans le secteur. « De nombreuses enseignes internationales font confiance actuellement à la potentialité touristique du pays. Minor, Marriott, Movenpick, Golden Tulip, Sun Resorts, Hilton, Hyatt, Beachcomber, Rotana, sont attendus. D’autres enseignes, comme The Ascott, Sarovar, Mangalis Hotel Group, AHa Hotel and Lodge et bien d’autres encore ont annoncé une visite dans le pays pour cette année », a confié Eric Robson Andriamihaja, directeur général de l’EDBM, hier.

Suite logique

Pour l’EDBM, la venue de ces investisseurs n’est que les retombées positives des différentes campagnes menées par les autorités sur la scène internationale. En 2017, l’agence avait organisé des roadshows en Londres, Rome, Tokyo et Canada pour mettre en avant les potentialités du pays et appeler des investisseurs. A cela s’ajoute la participation de Madagascar dans de manifestations internationales majeures, dont le salon African Hotel Investment en octobre 2017.

Au cours de ces dernières années, de nombreux projets hôteliers sont sortis de terre. Le projet du groupe Accor pour la construction d’un Novotel à Alarobia Antananarivo, le Sheraton à Ivato, ou encore le Miavana de Time and Tide sur l’île d’Ankao, dans le nord du pays, ne serait qu’un exemple bien concret du dynamisme du secteur. Le Miavana, par exemple, est une destination de luxe privilégiée par les agences de voyages pour des touristes très selects.

Lova Rafidiarisoa