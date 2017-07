Secrétaire général de l’International Liberal, Emil Kirjas est, à Madagascar, depuis hier. Sa visite consiste en un échange avec le parti ADN pour voir comment la fédération mondiale peut aider à l’amélioration de la situation dans le pays.

Une grande opportunité. Selon Emil Kirjas, secrétaire général de l’Inter­national Liberal, être membre du réseau international des partis libéraux, ouvre d’énormes opportunités. En réponse à l’invitation du parti Antoka sy dinan’ny Nosy– Arche de la Nation (ADN), c’est justement, pour capitaliser ces opportunités que ce cador de la fédération mondiale des entités politiques libérales est, à Mada­gascar. Une première dans l’histoire de la pratique politique, dans la Grande île.

À son arrivée de Londres, à l’aéroport d’Ivato, hier, l’homme politique a déclaré: « Je suis heureux d’être parmi mes amis, mes collègues. J’ai beaucoup appris de Madagascar, par le biais de mes amis de l’ADN. (…) je suis fier d’être ici parmi mes collègues pour parler, débattre, échanger avec eux de ce que l’on peut faire sur la scène nationale et internationale, sur le plan politique, pour améliorer la vie de tout le monde dans ce pays ».

Fort d’un important réseau de partis politiques dans le monde, et de 70 ans d’existence, l’International Liberal, « donne une opportunité de faire des échanges d’idées, de projet », a indiqué celui qui a été l’un des plus jeunes ministres de la Macédoine. L’atout de « cette grande famille dont est membre depuis mai, le parti ADN », comme il l’a souligné, est, aussi, que plusieurs de ses membres sont, soit au pouvoir, soit des élus dans les Parle­ments de leur pays.

En Afrique, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, ou encore, le Maroc, sont, par exemple, des pays dirigés par des libéraux. Comme l’affirme l’ancien ministre des Affaires étrangères macédonien, ceci permet « de voir comment des projets ayant réussi ailleurs peuvent être modifiés et adaptés à Madagascar, par exemple ». Il a joute que « cela ouvre, également, de grandes opportunités de faire la promotion du pays, des opportunités qui existent ici ».

Idées et valeurs

Emil Kirjas, a également, abordé les opportunités données par l’International Liberal, à ses membres en perspective des joutes électorales. « Nous sommes là pour soutenir les idées, d’assister aussi, dans la manière de les présenter, dans la façon dont le parti en lice présente sa politique. Pour l’appuyer dans la manière, il présente les opportunités après les élections », explique le secrétaire général. Emil Kirjas fait remarquer, par ailleurs, « l’énorme opportunité », qui se présente pour un gouvernement libéral.

Durant l’entretien, hier, l’hôte de l’ADN, a mis en exergue le fait que l’Interna­tional Liberal défend sur tous les fronts, jusqu’aux Nations Unies, où il dispose d’un statut consultatif, les idées et valeurs qui lui sont chères. Des idées nobles que sont la démocratie, le respect des droits de l’homme, ou encore, l’éthique politique. Des valeurs qui sont les critères d’adhésion à la fédération des libéraux. « Nos critères pour devenir membre sont difficiles. Nos amis ont bien appris cela », indique Emil Kirjas, parlant du parti ADN.

Ayant accueilli ce dernier à l’aéroport, hier, Edgard Razafindravahy, chef de file national du parti ADN a soutenu : « C’est ça faire de la politique de manière professionnelle. Il s’agit de défendre des idées et des valeurs, d’éduquer, de partager ses expériences. Faire de la politique, ce n’est pas juste, rassembler une foule pour descendre dans les rues ».

Sur la pratique politique, à Madagascar, justement, Emil Kirjas déclare que « de ce que j’ai appris, on peut faire les choses d’une meilleure façon, de manière à ce que les choses aillent dans le sens du développement. C’est pour cela que nous sommes ici, pour avancer nos idées, pour voir comment le gouvernement à venir va présenter un nouveau programme pour améliorer les choses ».

Andry Rialintsalama et Garry Fabrice Ranaivoson