Iray amin’ireo hetsika nanamarika ny Frankôfônia ihany koa ny herinandro ho an’ny horonantsary frankôfôna, izay niarahan’ ny «Vues d’ Afrique» avy any Kanada sy ny Fihaonambe ho an’ny Horonantsary fohy eto Madagasikara (RFC). Nanjaka tao anatin’izany ireo karazana atrikasa samihafa sy ny fifanakalozana ary fifampizarana traikefa. Vahiny maromaro toa an-dry Michel Leclerc, filohan’ ny filankevi-pitantanan’ny hetsika Vues d’Afrique ; Maie Brassard (Mpanoratra sy mpilalao sarimihetsika) ary Victor Ghizary, mpanatontosa.Mpianatra sy ireo efa miasa eo anivon’ny tontolon’ny sarimihetsika ampolony no nanaraka ny fihaonana tamin’izy ireo. Nisongadina nandritra ny hetsika ny firesahan’i Michel Leclerc ny hetsika ho an’ny sarimihetsika aty Afrika. Raha ny filalaovana sy fanoratana sarimihetsika no nifantohan’ ny dinika nentin’iMarie Brassard, dia ny teknika famokarana horonantsary fanadihadiana amin’ny tetibola kely kosa no naroson’i Victor Ghizaru.

Nanamarihana hatrany ny hetsika ny fandefasana ireo horonantsary fohy ho an’ ny besinimaro, ka anisan’ireo ny horonantsary malagasy toy ny «Wrong connection» an’i Ando Raminoson sy Colin Dupré, toy izany kosa ireo vokatra vahiny toy ny «Âme noire) an’i Martine Chartrand, «Un film avec toi… » an’i Jean Daniel Lafond, izay naneho ny tantaram-

piainan’i Michaëlle Jean tamin’ny maha governoran’i Kanada azy…

Ny sabotsy lasa teo dia ilay horonantsary lava, «Le cœur de Madama Sabali» no nanohizana ny hetsika tetsy amin’ny CGM Analakely. Fandefasana horonantsary narahina fampisehoana niarahana tamin’i Jimmy Harison tetsy amin’ny IS’Art Ampasanimalo kosa omaly no nanakatona ny herinandro.

Faly Randriamiarantsoa