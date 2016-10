Des maires élus sous d’autres couleurs sont remplacés par des candidats malheureux du parti présidentiel. Émeutes et mouvements de contestation éclatent à chaque fois. Huit civils sont blessés par balle à Ampasimbe Manampatrana.

Les destitutions de maires élus, au profit de candidats malheureux du parti présidentiel Hery Vaovaon’i Madagasi­kara (HVM), continuent à provoquer des séismes. Alors que des émeutes, déclenchées par des remplacements de maires sur décision du Conseil d’État, ont embrasé la commune rurale de Manambaro à Tolagnaro fin décembre 2015, puis celle d’Inananto­nana Antsirabe au mois de février, un cas similaire, déclenché pour les mêmes raisons et qui a été particulièrement sanglant, est survenu hier à Fénérive-Est. Cette vague de violences s’est abattue dans la matinée, sur le chef-lieu de la commune d’Ampasimbe Manapatrana, faisant huit blessés par balle.

Violence et vandalismes ont empêché la tenue de la cérémonie d’intronisation de Jakob Honoré Raherinana, le candidat du parti présidentiel qui a obtenu gain de cause auprès du tribunal, au prix de l’éviction du candidat indépendant Julien Ndreandro, élu sous sa propre bannière, «Malagasy Mandray Andraikitra».

Une foule de sympathisants de celui-ci, a mis à sac l’estrade où devait s’installer les officiels et s’est déchaînée sur les chaises ainsi que les autres installations. La même cohue de personnes en furie, a au passage ravagé le chapiteau. L’église Rhefi, se trouvant à proximité de la place prévue accueillir la cérémonie, et qui pourtant n’aurait rien à avoir dans cette histoire, a été, par ailleurs incendiée.

Dans ces scènes d’émeutes, un véhicule des forces de l’ordre a essuyé un déluge de galets, qui l’a mis a mal. Des coups de feu ont éclaté sur ces entrefaites.

«Ce sont des civils armés, entrés en conflit qui ont ouvert le feu, et non les forces de

l’ordre. Il n’y a pas de mort. Les blessés sont hors de danger. Ils sont placés en observation médicale», défend le préfet de Fénérive-Est.

N’en ayant pas encore fini, les manifestants ont

bloqué la circulation sur la

RN 5, à la hauteur d’Ambato­ningara. Une longue file de véhicules immobilisés s’est formée dans les deux sens. Joint au téléphone, hier après-midi, le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Fenoarivo Antsinanana, a indiqué que des arrestations étaient en train d’être

effectuées.

Force répressive

Clamant légalité et légitimité, ces insurgés clament haut et fort que c’est l’ancien Premier Ministre Jean Ravelonarivo lui-même qui aurait mis l’écharpe sur l’épaule du maire déchu.

L’ombre horrifiante de ce qui s’est passé à Inanan­tonana Antsirabe le 4 février a refait surface hier. Lors de l’intronisation d’un maire de la partie présidentielle Hery Vaovaon’ny Madagasi­kara (HVM), après l’éviction sur décision du conseil d’État de son prédécesseur, élu sous une liste indépendante, une foule en furie a mis le feu au siège de la commune. Huit prévenus, dont un pasteur de l’église luthérienne ainsi que le maire évincé lui-même, ont bénéficié d’une mise en liberté provisoire après avoir été présentés devant le Parquet du tribunal de première instance à Antsirabe.

Ce sont les habitants de Manambaro à Taolagnaro, qui ont été, en revanche, les premiers à s’opposer à ces décisions judiciaires. Dans la matinée du 27 décembre 2015, ils étaient près de 300 à

s’être attroupés sur la place de la commune. Venus avec du matériel de sonorisation, ils ont menacé de barricader les portes pour contraindre le maire HVM, installé suite à une décision du conseil, à céder son mandat à son

prédécesseur, élu sous les couleurs du parti Tiako i Madagasikara (TIM), et qui avait déjà pris fonction, avant que le verdict ne l’éjecte de sa fonction. Dans ces deux cas, les manifestants ont fait machine arrière pour renoncer définitivement après que les forces de l’ordre s’en étaient mêlées.

Seth Andriamarohasina