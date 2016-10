Arrêtés après qu’une contestation de décision judiciaire a viré à l’émeute à Ampasimbe Manapatrana, le 14 octobre, 25 prévenus ont été présentés devant le Parquet du tribunal, à Toamasina. Hier, 23 d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt, à la maison centrale d’Ambala­tavoahangy, au terme des auditions. Les deux derniers dont un mineur, ont, en revanche, bénéficié d’une mise en liberté provisoire. Sept chefs d’inculpation ont été portés à l’encontre des prévenus. Ils sont inculpés, entre autres, pour trouble de l’ordre public, refus de décision judiciaire, coups et blessures volontaires, pillages, incendie criminel, destruction de biens privés.

C’est la destitution d’un maire élu, au profit d’un candidat malheureux du parti présidentiel Hery Vaovaon’i Madagasikara (HVM), qui a mis le feu aux poudres. S’opposant à l’intronisation de Jakob Honoré Raheri­manana, le candidat du parti présidentiel qui a obtenu gain de cause auprès du tribunal, au prix de l’éviction du candidat indépendant Julien Ndreandro, élu sous sa propre bannière, «Malagasy Mandray Andraikitra».

Les sympathisants de ce dernier, ont ravagé l’estrade où devaient s’installer les officiels, et se sont déchaînés sur les chaises, ainsi que les autres installations et ont, au passage, détruit le chapiteau, incendié l’église Rhefi et vandalisé le domicile du maire entrant. Huit personnes ont été blessées par balles lors des affrontements entre les deux camps, et un fusil a été saisi lors des arrestations qui s’en étaient suivies. Les auditions ont été entamées lundi et le parquet a rendu sa

décision hier.

S.A.