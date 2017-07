Un adjudant, un inspecteur de police et deux sergents-chefs, épinglés dans un hold-up sont incarcérés à Antanimora en attendant leur procès.

A la lettre, c’est un commando qui mène une attaque à main armée. Ce vol aggravé s’est déroulé à Sabotsy Namehana, jeudi 15 juin vers 2h du matin. Traduits devant le parquet, hier, un adjudant, un inspecteur de police et deux sergents-chefs ont été renvoyés derrière les barreaux jusqu’à ce que le tribunal prévoye la date de leur procès. Un soldat de première classe, pris en flagrant délit lors d’une poursuite menée par la gendarmerie à Ivato Bout de piste, un jour plus tard, est toujours en cavale. « Ce dernier s’est évadé lors de son placement en garde à vue dans nos locaux », a indiqué une source proche de la gendarmerie de Sabotsy Namehana.

Trois gardiens et une femme, leur présumée complice, aussi impliqués dans cette affaire de braquage ont été libérés provisoirement après deux jours de garde à vue. « Ils se faisaient passer pour des victimes alors qu’ils étaient tous complices dans ce réseau de gang. Cet acte survenu à Sabotsy Namehana est prémédité », a souligné les victimes du hold-up qui ont décidé d’interpeller des agents cynophiles pour la traque des bandits. Elles ont expliqué que les malfrats ont ligoté les concierges, puis ont coupé à l’aide d’une pince coupante les grilles de protection de la maison avant de s’y introduire.

Les malfaiteurs n’ont pris qu’une moto et des appareils emballés dans un sac. L’inspecteur de police qui était chargé du transport des objets volés n’était pas arrivé sur les lieux, selon leur plan. « Cela a été détaillé dans leur conversation téléphonique enregistrée sur le portable du soldat de première classe, lors de son arrestation à Ivato Bout de piste», selon toujours une source sécuritaire.

Délégation judiciaire

L’un des deux sergents-chefs, toujours en fonction, est le fournisseur d’armes de cette association de malfaiteurs. Le tribunal a ordonné une délégation judiciaire après que les quatre « militaires-bandits » n’ont pas répondu à la convocation adressée à chacun des corps auquel ils appartiennent.

« Très tôt, lundi toute la journée, leurs chefs les ont conduits à Mahamasina pour une série d’enquêtes », a souligné une source judiciaire. Ils ont été déférés au parquet hier et mis sous les verrous à la maison centrale d’Antanimora. Des mesures disciplinaires seront également prises, selon les explications de leurs chefs interrogés sur les faits. Le soldat en cavale est activement recherché.

Hajatiana Léonard