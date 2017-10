Une vingtaine de braqueurs armés de fusils de chasse s’est attaqué à la famille du président directeur général de Gastronomie Pizza, Arson Ambinintsoa Randria­naivo à Ambatolampy 104. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi, aux alentours de 23h. Deux suspects ont été arrêtés samedi matin et ont été placés en garde à vue à la brigade de la gendarmerie locale. « La mère de chef Mbinina n’était pas là lors de braquage. Les bandits ont réussi a se faufiler dans la maison et à emporter quatre millions d’ariary, ainsi que des bijoux », a indiqué le commandant de brigade d’Ambatolampy. Cette invasion n’a fait aucune victime. Des traces de sang ont été constatées le matin, mais c’est peut-être celui de l’un des bandits frappé par le gardien, selon les informations recueillies.

Des chiens pisteurs ont été mandés depuis le centre de reproduction, de formation et de dressage canin auprès de la gendarmerie d’ Ivato. Un bonnet appartenant aux malfaiteurs a été retrouvé dans la cour. Un limier a ensuite suivi son flair pour débusquer les deux frères suspects à 400 mètres du lieu d’assaut. Ces derniers ont été cueillis et amenés à la brigade.

Une personne de l’entourage a osé sortir lors de l’attaque et a aperçu les assaillants disparaître dans les labyrinthes du quartier avec leur butin. Ce témoin, la nièce de chef Mbinina, et le gardien, ont été auditionnés à la gendarmerie, hier avant de procéder à l’enquête de deux présumés cambrioleurs arrêtés. Un étui de balle de fusil de chasse de calibre douze a été découvert à l’extérieur de l’appartement, tôt samedi. L’investigation se poursuit, selon un détective, pour mettre la main sur les autres bandits.

H.L.