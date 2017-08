La bataille des deux protagonistes se poursuit à Morondava. Ils ont tenu à poser leurs marques lors de la journée nationale des enfants catholiques.

Un nouveau feuilleton. Après le score nul et vierge dans le Nord, la guerre d’influence entre Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina reprend dans le Menabe. À l’occasion de la deuxième édition des journées nationales des enfants catholiques, les deux protagonistes se sont rendus à Morondava. Pour le deuxième dimanche consécutif, les photos des deux meilleurs ennemis inondent les réseaux sociaux.

Après avoir assisté a la réunion annuelle des luthériens au « Tobilehibe Farihi­mena », Hery Rajaonari­- mam­pianina est arrivé à Morondava depuis samedi. Il semble avoir pris une longueur d’avance sur son rival qui a débarqué hier matin. Toutefois, ils ont marqué leur présence dans les réseaux sociaux.

À qui mieux mieux

Avec les mêmes scenarii, les pages officielles facebook des deux protagonistes publient leurs rencontres avec le nonce apostolique et une poignée de main avec l’évêque de Morondava. Jusque là, les deux parties marquent chacun un point. Contrairement au jubilé d’Antsiranana, Marc Ravalomanana n’a pas eu droit à la parole pendant la messe. Cependant, il n’a pas manqué de prendre le micro lors de la rencontre du « Fivondronambe Laika FJKM» de Morondava. Tard dans la soirée, il s’est adonné aux selfies avec des jeunes.

Quand à Hery Rajao­narimampianina, il a pu prononcer son discours devant les demi-dizaines de milliers d’enfants à la fin de la messe. Il n’a pas manqué d’envoyer un pic à son rival en qualifiant l’événement de « spécial car c’est une occasion pour les enfants d’éduquer à leur tour les adultes, notamment les responsables étatiques et politiques du pays, à travers un acte d’union et de solidarité nationale modèle ». Il a également planté un arbre avec le représentant de l’Église catholique en guise de souvenir de cette 2ème édition des journées nationales des enfants catholiques à Madagascar.

Il est rapporté que Marc Ravalomanana aurait insisté pour prendre la parole pendant la journée nationale des enfants catholiques. Cette « faveur » lui ayant été refusée, il aurait quitté la messe avant la bénédiction finale. Les deux hommes se sont serré la main au rendez-vous annuel de la section laïque de la FJKM où Rajao­narimampianina s’est rendu. Quoi qu’il en soit, la bataille continue de plus belle entre les deux protagonistes. L’épisode du Menabe se termine mais la saga continue.

Andry Rialintsalama