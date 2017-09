Contestée par la société civile et les partis de l’opposition, vue d’un mauvais œil par la communauté internationale, jugée comme « nécessité impérieuse » par les partisans du régime, la révision constitutionnelle semble se préciser envers et contre tout.

Suggestifs. Ces propos du président de la République, Hery Rajaonari­mam­pianina, lors d’une interview accordée à Radio Onu Info, le 21 septembre, confirment que la voix du peuple sera sollicitée l’année prochaine. Dans ses interventions, Hery Rajaonari­mam­pianina a utilisé systématiquement le pluriel en évoquant le calendrier ainsi que le processus électoral. « Les élections sont déjà bien déterminées pour se tenir en 2018 », répond-il à la journaliste de Radio Onu Info. Cela suppose qu’il y aura au moins un autre scrutin, hormis la présidentielle.

Une intention qui confirme les discussions en cours évoquées lors de sa rencontre avec BBC Afrique, pendant son séjour londonien en début septembre. Lors du déjeuner de presse à Iavoloha, le président de la République s’est focalisé sur le contenu de la révision, notamment sur le calendrier électoral ainsi que sur le statut des fokontany, tout en affirmant que la date du 24 janvier 2019, fin de son quinquennat, serait respectée.

La tenue d’un référendum dépendra de l’avis des Parlementaires, lors de la deuxième session d’octobre d’autant que le projet ou la proposition de révision doit être approuvée par les trois quarts des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, stipule la Constitution. L’accord de cent quatorze députés et de soixante-huit sénateurs est donc nécessaire pour que l’Exécutif puisse convoquer les électeurs pour un référendum. Étant majoritaire au Sénat, le parti présidentiel n’éprouvera aucun mal à faire adopter son projet de révision. Ceci n’est pas le cas de l’Assemblée nationale où les groupes parlementaires sont réputés pour être à majorité variable.

Session déterminante

Sur le plan technique, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni)reste évasive sur les moyens à mobiliser au cas où un référendum serait organisé. Nos activités sont concentrées sur les préparatifs de la présidentielle car il n’y a rien d’autres d’officiel, explique Hery Rakotomanana, président de la Ceni lors d’une interview parue dans L’Hebdo de l’Express de Madagascar. Une posture dictée par les moyens d’autant plus que les contributeurs du basket fund au projet Soutien au cycle électoral à Madagascar (Sacem), sous le leadership du PNUD sont prudents. « Les moyens sont limités. Il faut donc être très prudent dans le choix à faire, vu les ressources disponibles », soutient Marie Dimond, représentante résidente adjointe du PNUD à Madagascar, en marge de la présentation du rapport de mise en œuvre du projet Sacem, le 15 septembre.

Du côté de l’État malgache, Vonintsalama Andriam­bololona, ministre des Finances et du budget confirme la prévision d’une ligne budgétaire pour les élections dans le projet de loi de finances 2018. Toutefois, elle s’est abstenue de préciser le nombre et le type de scrutins prévus. « Lorsque l’on définit une ligne budgétaire, l’on n’est pas obligé d’indiquer à quel type d’élection ell est destinée », soutient le grand argentier, lors d’une conférence de presse conjointe tenue par son ministère et le Fonds monétaire international, la semaine passée.

La prochaine session parlementaire est donc déterminante pour la tenue ou non d’un référendum. En attendant, le débat est ouvert sur l’opportunité, le contenu et les moyens à mobiliser.

Andry Rialintsalama