L’hépatite représente un danger compte-tenu des statistiques. Les médicaments manquent.

L’importation des médicaments pour le traitement de l’hépatite B est difficile. « Le traitement de l’hépatite B est très coûteux. Mais le plus difficile est d’importer les médicaments car une boîte coûte environ 40 millions d’ariary. En tant que grossiste , nous prenons environ cent boîtes de médicaments », explique Henintsoa Andriamanana, responsable marketing auprès de la Société pharmaceutique de Madagascar (Sopharmad), hier , lors d’une séance de vaccination à la pharmacie d’Ambanidia. Le pouvoir d’achat des Malgaches ne permet pas de traiter efficacement cette maladie. 23% des Malgaches sont atteints de l’hépatite B selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 2016. 90% des cas d’hépatite ne présente pas de symptômes extérieurs.

Cette maladie se transmet par voie sanguine et par sécrétion vaginale ou séminale. « L’hépatite B peut se transmettre à travers l’usage d’une brosse à dents par plusieurs personnes ou des ciseaux non stérilisés, utilisés chez les coiffeurs », ajoute t-elle. Une mère atteinte de cette maladie peut la transmettre directement à son enfant. Elle peut entraîner le cancer du foie et la cirrhose. À un stade avancé, une personne infectée par cette maladie présente une jaunisse au niveau de la peau et de l’œil. Le dépistage est l’un des moyens pour prévenir l’hépatite B. Il s’agit d’une prise de sang. Mais le plus sûr, d’après la Sopharmad, est de se faire vacciner. Actuellement, une campagne de vaccination se déroule auprès de trente cinq pharmacies et hôpitaux de la capitale. Au lieu de cent vingt mille ariary pour les trois doses de vaccins, une remise de quarante mille ariary pour les trois doses est offerte au public dans cette campagne laquelle s’achèvera le 15 septembre.

Mamisoa Antonia