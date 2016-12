Très attendue pour sa première venue dans la Grande île, Hélène Segara est fin prête à émerveiller le public. Les deux soirées programmées s’annoncent mélodieuses et chaleureuses.

Généreuse et dotée d’un capital fort sympathique, aussi bien dans l’Hexagone qu’ici à Madagascar, Hélène Segara vient de débarquer au pays pour captiver et enchanter un public de mélomanes privilégiés, dans le cadre de deux rencontres musicales qui s’annoncent exceptionnelles. Véritable icône de la musique francophone, Hélène Aurore Alice Rizzo, de son vrai nom, promet de belles surprises pour tous ceux qui se joindront à elle, au Centre de conférence international d’Ivato (CCI), ce soir à partir de 20 heures.

Sa prestation intervient dans le cadre de la célébration du Centenaire du Lions Clubs International, et d’une collecte de fonds pour subvenir à la réhabilitation de quelques écoles primaires publiques de la ville des Milles. Pour l’occasion, Hélène Segara entend bien envouter ses fans. Ayant marqué toute une génération de mélomanes francophones de part et d’autre du globe, la chanteuse réserve toute une épopée musicale enchanteresse au public du CCI, ce soir. Et ce, à travers ses plus grands tubes que le public malgache connaît et apprécie particulièrement, entre autres « Elle, tu l’aimes », « Tu vas me quitter », chansons de la comédie musicale « Notre Dame de Paris » par laquelle elle s’est fait découvrir. Pour l’incontournable « Vivo per lei », elle sera accompagnée d’un jeune ténor malgache avec qui elle partagera ponctuellement la scène.

Elle se plaira aussi à chanter les nouvelles compositions issues de son dernier album « Amaretti » sorti fin septembre, dont une chanson de Dalida, « Histoire d’un amour » qu’elle reprend avec brio.

Proche du public

De l’Europe toute entière à Madagascar, elle conquiert toujours le public par son charme naturel et sa voix, et surtout avec cette humilité légendaire qui l’anime et qui fait sa renommée. « J’arrive dans un pays où je ne suis jamais venue, mais où je suis connue et cela me touche beaucoup. De plus, Madagascar est un pays que je voulais connaître car c’est un pays réputé pour son hospitalité et la joie de vivre de sa population. D’ailleurs je n’ai pas encore connu un Malgache qui n’a pas le sourire aux lèvres, et rien que çà, çà m’enchante énormément », confie Hélène Segara.

Outre le rendez-vous au CCI Ivato ce soir, la chanteuse se retrouvera sur la scène du Carlton à Anosy demain soir, pour une soirée qui s’annonce plus convivial,e car privilégiée et exclusive. Certes, les billets ne sont pas à la portée de tous, mais Hélène Segara tient à rassurer le public. Elle souligne « Nous faisons cela avec le Lions Club, pour une bonne cause. Or j’aurais aimé être ici dans le cadre du Sommet de la francophonie pour un concert gratuit. Mais là, on espère surtout fédérer les grandes entreprises à notre cause pour promouvoir l’éducation des jeunes et veiller à ce qu’ils ne manquent de rien. De plus, je suis convaincue qu’il faut savoir donner de son temps et de son amour ». Marraine d’une vingtaine d’associations, Hélène Segara s’est toujours affirmée comme étant proche de son public, un privilège dont elle se délectera particulièrement avec le public malgache.

