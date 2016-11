Les habitations de haut standing se transformeront en centres d’hébergement durant le sommet de la Francophonie.

Les infrastructures d’accueil surbookées. À quelques jours de la tenue du XVI sommet de la Franco­phonie, le gouvernement fait face au problème d’hébergement des délégations. Dans cette course contre la montre, l’administration se voit obligé de recourir à un autre plan, celui de transformer les habitations de haut standing en centres d’héber­gement. Ainsi, les lotissements, les villas, les appartements feront office d’hôtels pendant les quelques jours du sommet.

« Nous avons sollicité un partenariat avec les opérateurs immobiliers pour héberger une partie des délégations qui ne sont pas encore logés dans les hôtels », a indiqué Roland Ratsiraka, ministre du Tourisme hier à Tsimbazaza.

Pour le bon déroulement de ce sommet, les organisateurs ont déjà mobilisé 3 250 chambres dans 80 hôtels se trouvant dans un rayon de 15 km de la capitale. Mais ces infrastructures n’arrivent pas à absorber la deman­de. Les prévisions des orga­ni­sateurs ont été largement dépassées. « Nous avons estimé près de 3000 participants alors que maintenant, on parle de 5000 invités », a souligné le membre du gouvernement.

À entendre ces chiffres, le gouvernement doit trouver au moins 2 000 cham­bres supplémentaires pour loger les invités. C’est pourquoi, Béatrice Attalah, le chef de la diplomatie malga­che a lancé mercredi un appel à tous les propriétaires de maisons ou villas meublées en location de signaler la disponibilité de ces infrastructures au ministère des Affaires étrangères. Cette collaboration avec les opérateurs immobiliers faisait suite à cet appel.

Affluence

« De nombreux participants se sont bousculés au dernier moment. Même les pays non membres de la l’organisation internationale de la Francophonie comme l’Ethiopie, ont demandé à participer à cet évènement », a souligné la chef de la diplomatie malgache sur la chaîne de télévision nationale, mercredi.

Le sommet d’Antana­narivo verra une forte participation des pays membres de l’organisation. Certains pays qui n’avaient jamais participé au Sommet avec une délégation présidentielle, viendront cette année à Madagascar avec leur chef de l’État. C’est le cas, par exemple du Vietnam dont la délégation, forte de plus de 100 membres, sera, cette année dirigée par son président de la République. Il y a aussi le roi du Maroc qui sera à la tête d’une délégation de plus de 300 personnes. Le président français qui viendra avec trois ministres et 120 délégués ou encore le Premier ministre canadien Justin Trudeau et son équipe de 150 personnes.

« Nous sommes victimes de notre succès. Il y a eu plus de délégués que ce qui était attendu. Les 3000 chambres qui étaient prévues ne suffisent plus », a soutenu Malik Sarr représentant permanent de l’Orga­nisation internationale de la francophonie (OIF), à Mada­gascar. Lui-même, il y a quelques jours, cherchait des chambres supplémentaires pour placer les participants.

Pendant la tenue de cet évènement international, les rues d’Antananarivo vont changer de visage. Plus de 300 limousines circuleront sur les artères de la capitale. Ces voitures de luxe feront office de véhicules de transport des hautes personnalités comme les Présidents de la République, les chefs de gouvernement ou encore les chefs de délégation. Afin de rendre le trafic plus fluide, les autorités entendent faire appliquer à la lettre le code de la route.

Lova Rafidiarisoa