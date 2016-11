Des petits détails qui risquent de faire un petit couac dans l’organisation du sommet de la Francophonie. Les infrastructures d’accueil mobilisées pour ce rendez-vous international n’arrivent plus à satisfaire la demande. À quelques jours de la tenue du sommet, le gouvernement est toujours à la recherche de chambres supplémentaires pour héberger certaines délégations.

« Si vous avez une structure d’hébergement, faites-le nous savoir », a lancé hier le ministre des Affaires étrangères Béatrice Attalah sur une chaîne de télévision de la capitale. La plupart des grands hôtels de la capitale hébergeront les invités de marque. Au total, 3250 chambres dans 80 hôtels se trouvant dans un rayon de 15 kilo­mètres de la capitale sont mobilisées pour l’occasion. La première délégation est attendue à Antana­narivo ce dimanche.

Pour ce qui est de l’aéroport, Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, ministre du transport et de la météorologie se veut optimiste avec les travaux d’extension du tarmac. « L’aéroport d’Ivato est capable d’accueillir tous les avions des délégations », soutient-il, avant d’ajouter que « certains avions seront orientés vers d’autres aéroports tenus confidentiels ».

Ce sommet d’Antana­narivo verra la participation de plus d’une trentaine de chefs d’État et de gouvernement, dont le président français François Hollande, le président sénégalais Macky Sall, le président de la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara, le roi du Maroc Mohammed VI, et le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

