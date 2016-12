Nampisahotaka ny teny amin’ny ma­nodidina an’Anta­nimena ambany, omaly to­la­­kandro, ny poa-basin’ny polisy. Lehilahy iray mano­didina ny 40 taona no maty tsy tra-drano. Teo amin’ny lohany no niantefa ny balan’ ireo mpitandro ny filaminana. Azo sambo-belona kosa ny lehilahy iray namany.

Voalaza fa saika hanao fanafihana mitam-piadiana izy ireo. Fantatra fa efa nara­hina mpitandro ny filaminana avy amin’ny borigady misahana ny heloka bevava, izay nanao fanamiana sivily, ireo lehilahy ireo. Polisy manodi­dina ny telo no nanenjika sy nitifitra. Raha ny tatitry ny mpitandro ny filaminana dia nahitana basy poleta iray teny amin’ilay namoy ny ainy.

«Toy ny olon-tsotra no na­hitana azy ireo avy any Beho­ririka, tsy nihazakazaka sady tsy noenjehina. Tonga teto kosa no niteny tamin’ny feo mafy ireo polisy nanao fana­miana sivily hoe «polisy». Ni­rifatra nandositra avy eo izy ireo ka nianjera nony tonga teo alohaloha. Teo amin’ny tany no notifirina teo amin’ny tandrify ny lohany ny iray raha voasambotra kosa ny namany iray hafa», hoy ny fitantaran’ ny olona nahita maso ny zava-nitranga teny Antanimena.

Poa-basy intelo

Fantatra tamin’ny tatitr’ ireo vavolombelona anefa fa nanao tifi-danitra ny polisy. Poa-basy intelo no heno teny an-toerana. Nihidy sy nakatona avokoa ny toeram-

pivarotana sy ny tranon’ olon-tsotra raha vao nipoaka ny basy.

Efa fikasana hanao fana­fihana mitam-piadiana maromaro no voalaza fa naha­voarohirohy ireo roa lahy tratra sy voatifitra ireo. Efa hatra­min’ny alatsinainy, araka ny fantatra no efa narahina hatreny Mahazoarivo izy ireo. Tamin’ity farany kosa, nambaran’ny mpitandro ny filaminana fa saika hanao fa­nafihana teny amin’ny mano­didina an’i Behoririka sy Antanimena izy roa lahy.

« Efa tena mpanao fana­fihana mitam-piadiana izy ireo. Voatery nitifitra ny polisy rehefa nitsoaka izy ireo, izany no nahalavo ny iray ary naha­voasambotra ilay faharoa», hoy ny fanazavan’ny polisy misahana ny famotorana. Ankoatra azy roa lahy, dia voalaza fa mbola misy naman’ izy ireo karohin’ny mpitandro ny filaminana. Ny fiaran’ny mpitandro ny filaminana ihany no nanatitra sy nametraka ny razana teny amin’ny tranom-paty ny hopitaly Joseph Ravoa­hangy Andrianavalona.

Nantenaina Njanahary