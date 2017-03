Un mois pluvieux. Les Hautes terres centrales pourront enfin bénéficier d’une bonne pluviométrie. Le bulletin de prévision des précipitations intra-saisonnières, du 1er au 15 mars annonce des pluies localement abondantes, notamment pour les Hautes terres centrales et le versant Est de l’île, entre le 6 mars et le 10 mars. « Les valeurs fourchettes sont évaluées de 23,3 mm à 93,5 mm entre ces dates, pour Anala­manga, Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Betsiboka, Melaky, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy, Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana », précise ce bulletin, envoyé par la direction générale de la Météorologie, hier.

Pour les autres jours, toutefois, les valeurs des précipitations ne dépasseront pas les 20 mm, pour Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra. Elles seront entre 1,8mm à 16,6mm pour les cinq premiers jours du mois et entre 3,5mm à 18,5mm, du 11 au 15 mars pour ces régions. Les techniciens de la météorologie soulignent que ces précipitations seront proches de la normale.

