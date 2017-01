La Haute cour constitutionnelle ferme la porte à un remplacement partiel de son effectif. Elle rallonge de fait le mandat de certains de ses membres.

Anticonstitutionnel. Telle est la réaction de certains juristes lorsqu’ils ont été sollicités pour réagir aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2 du règlement intérieur de la Haute cour constitutionnelle (HCC).

Dans une délibération en date du 19 décembre dernier, la HCC a adopté son règlement intérieur. Un document où il est notamment sujet du mandat des neuf hauts conseillers : « Leur mandat est de sept ans pour compter de la date de prise de fonction officielle des hauts conseillers dernièrement désignés, afin d’éviter le remplacement partiel des membres de la Cour ». Les deux juges constitutionnels désignés par le Sénat sont les derniers en date à avoir « officiellement » fait leur entrée au sein de l’institution d’Ambo­hidahy, le 23 juin 2016.

Ce qui implique qu’à la lecture de la disposition rapportée précédemment, le mandat des membres actuels de la HCC qui est de « sept ans non renouvelable », d’après la Constitution, aurait démarré en juin 2016, pour ne prendre fin qu’en juin 2023. Sept des neuf membres de la Cour, à savoir les trois désignés par le Président de la République, les deux représentants du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), et les deux hauts conseillers au quota de l’Assemblée nationale, ont été en poste, depuis 2014. Ce qui suppose que ces sept membres jouiront de neuf années de mandat.

À l’époque, les débats soutenaient qu’avec six membres en place, la HCC était opérationnelle. En attendant que les représentants du Sénat viennent compléter l’effectif de la Cour d’Ambo­hidahy, plusieurs décisions et avis d’influence majeure sur la vie de la nation ont été pris et publiés par cette institution judiciaire.

Crédibilité

« Étant donné les circonstances de la sortie de la Transi­tion, la concomitance n’était pas faisable. Du reste, le renouvellement ne devrait pas poser problème. Il n’y a pas de principe qui interdise cela. Çà se fait dans d’autres hautes juridictions, comme la Cour suprême américaine, par exemple », déclare Sahondra Rabenarivo, juriste. La membre de l’Obser­vatoire de la vie publique (SEFAFI) ajoute que, comme la disposition du règlement intérieur rallonge de fait le mandat de certains membres de la HCC, « elle va à l’encontre de la Consti­tution qui prévoit un mandat de sept ans non renouvelable ».

Un autre juriste contacté, ayant souhaité l’anonymat, tient le même discours que la membre du SEFAFI. Tous deux s’accordent aussi à soutenir qu’en principe, « le mandat est compté à partir de la date de l’acte de constatation de la désignation ou de l’élection ». Pour les membres de la HCC, l’acte de constatation est un décret présidentiel. « L’acte de constatation est individuel et non pas collectif », ajoute le juriste, sous couvert d’anonymat. Il s’interroge « en quoi le remplacement partiel pose-t-il problème ».

Si l’on s’en tient au règlement intérieur adopté le 19 décembre, l’année de fin de mandat des actuels membres de la Cour d’Ambohi­dahy coïncide avec la fin du deuxième quinquennat de la 4e République. Faisant un raccourci avec le contexte politique, les détracteurs du pouvoir avancent ainsi que « la HCC aura pour mission d’assurer la réélection du président Hery Rajaonarimam­pianina, et la stabilité de son second mandat ».

Dans ses questionnements, le juriste lance : « La HCC qui devrait être garante de la légitimité des prochaines élections présidentielles et de la stabilité politique, est-elle consciente de l’impact de cette décision sur sa crédibilité Quel impératif majeur a motivé l’initiative des hauts conseillers ».

Garry Fabrice Ranaivoson