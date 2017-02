Le projet de décret d’application de la hausse de salaire pour le privé est en cours. Seule une partie des employés bénéficiera de cette hausse.

Mis à l’écart. Encore une fois, les em­ployés de catégorie profes­sionnelle « hors cadres » du secteur privé ne bénéficieront pas de la hausse du salaire. La décision d’augmentation de 8%, prise par le patronat et les syndicats des travailleurs, à la date du 10 février, ne concernera que les employés des catégories professionnelles Manœuvre catégorie 1 ou M1 à l’OP3 ou

« ouvrier personnel » catégorie 3, selon Henri Rémi Botoudi, secrétaire général de la Confé­dération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), joint au téléphone, avant-hier. « Il a été souligné pendant notre rencontre, que le but est de mettre en place un système de salaire minimum, pour sécuriser les employés ne jouissant pas du salaire conforme. Il a été, également, dit que les “hors cadres” bénéficient déjà de condition de traitement spécial. Ces derniers peuvent discuter de leur situation, avec leur patron », rapporte-t-il.

Ancienneté

Presque chaque année où il y a hausse de salaire au sein du secteur privé, les employés « hors cadres », sont oubliés.

Henri Rémi Botoudi porte haut leur voix. « C’est quand même dommage de constater deux poids deux mesures au sein des entreprises. En 2014, la valeur du point d’indice de la catégorie professionnelle OP3 et de hors cadres était égale. Depuis, le patronat n’a pas touché la valeur du point d’indice de ces derniers, tandis que celle des ouvriers a augmenté de 0, 6200, avec la hausse annuelle des salaires. C’est injuste que les ”hors cadres” soient moins payés que les “ouvriers professionnels” », s’exprime-t-il.

Le système de classification est également critiqué par ce syndicaliste.

« Certains employés de la zone franche sont toujours classés “M2”, alors qu’ils intègrent ce poste avec une spécialisation. Alors que le M2 révèle plutôt l’ancienneté que la spécialisation », rajoute Rémi Henri Botoudi qui souhaiterait présenter ces problématiques au sein des autorités compétentes.

Avec cette hausse, le salaire minimum sera de 155 123 ariary, contre 144 000 ariary, après la hausse de salaire de 8,27%, en 2016. Le projet de décret d’application de cette hausse devrait être présenté aux conseils du gouvernement et des ministres, cette semaine et devrait être sorti, une semaine après, selon Hermann Tandra, directeur général du Travail au sein du ministère de la Fonction publique, de la réforme administrative, du travail et des lois sociales.

Miangaly Ralitera