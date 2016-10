Réponse du berger à la bergère. Le fisc malgache apporte des précisions face aux accusations des entrepreneurs malgaches.

Les chiffres

parlent d’eux-mêmes. En 2014, nous avons effectué plus de 1500 contrôles fiscaux contrairement à cette année qui est de 24 seulement. Est-ce qu’il y a vraiment un harcèlement fiscal , précise Iouri Garisse Razafindrakoto, directeur général des impôts.

À chaque occasion, le secteur privé ne cesse de dénoncer les agissements des agents du fisc à Mada­gascar. Mais cette fois-ci, le vase semble déborder. Le Groupement des entrepreneurs de Madagascar (GEM), le Syndicat des industries de Madagascar (SIM) ainsi que le Groupement des opérateurs à Madagascar (FIVMPAMA) ne veulent plus boire la coupe jusqu’à la lie, face à certaines pratiques de l’administration fiscale.

Dans un communiqué publié dans la presse au cours du mois de septembre, les patronats malgaches déplorent « l’inaction du gouvernement face aux ventes sans facture au vu et au su de tous ». Même si le cadre juridique en matière fiscale punit sévèrement cette pratique.

« Les importateurs qui font des ventes sans factures ne paient pas de TVA au taux de 20%, et sont plus compétitifs sur le marché local. De plus, les contrôles intempestifs des agents de l’administration fiscale incitent les grossistes à s’approvisionner en produits importés illicitement, au détriment des industries locales », se désolent les patronats dans ce communiqué.

Pression fiscale faible

La semaine dernière, Transparency International a enfoncé le clou. « Tous les acteurs reconnaissent la nécessité du contrôle fiscal. Les concernés le qualifient d’action normale dans un système déclaratif. Par contre, ils le qualifient de harcèlement fiscal lorsqu’il est pratiqué à l’excès contre les seuls contribuables immatriculés,

pour lutter contre la faiblesse de la pression fiscale », rapporte un responsable de cet organisme. « Les défauts et retards de paiement du montant de l’impôt sont sanctionnés par l’administration fiscale. Sous d’autres cieux, en cas de non-paiement de l’impôt, l’administration peut saisir les biens d’un contribuable », lance Iouri Garisse Razafin­drakoto.

Le taux de pression fiscale est encore très faible à Madagascar, à environ 10%. Les bailleurs de fonds mettent toujours à l’index cette faiblesse dans le recouvrement fiscal du pays. Malgré tout, l’administration fiscale se dit satisfaite de ses résultats. « En ce moment, nous avons 30 milliards ariary d’excédent par rapport à l’objectif fixé pour cette année fiscale », annonce le patron du fisc malgache.

Le redressement fiscal est une arme politique pour les différents régimes successifs à Madagascar. Ceux qui ne sont pas au diapason avec le pouvoir en place sont souvent victimes de cette mesure fiscale.

Lova Rafidiarisoa