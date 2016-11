L’équipe championne féminine, THBC, a sauvé l’honneur de la Grande île, hier, en battant le Company de Mayotte. HTHB a été, quant à lui, tenu en échec tandis que l’ASSM et l’AS Tsiky ratent leur entrée.

Seul le club champion de Madagascar et tenant du titre de l’océan indien chez les dames a pu sauver l’honneur du pays, hier. Quatre équipes malgaches ont joué lors de la première journée de la coupe des clubs champions de l’océan indien au gymnsase couvert d’Ankorondrano hier. Les protégées du coach Aimée Lydia Ranivoarimanana ont obtenu leur première victoire en battant d’entrée le Company de Mayotte sur un score de 21 à 16, et l’équipe malgache a déjà mené 9 à 7 à la pause. La deuxième équipe féminine, AS Tsiky, vice- championne nationale s’est, quant à elle, inclinée face à JSB de Maurice par 21 à 17, score à la mi-temps 11 à 7 en faveur des Mauriciennes. Chez les hommes, Hasin’i Toamasina HB, champion de Madagascar en titre a été tenu en échec par l’AS Tsingouni de Mayotte 22 partout et l’AS St Michel rate son entrée en s’inclinant sur un score de 17 à 23 face à St Gilles de la Réunion.

Seize équipes

Les éliminatoires de cette coupe des clubs champions de l’océan Indien qui réunit neuf équipes masculines et sept féminines, s’étaleront jusqu’à jeudi. Toutes les îles de la région sont représentées à cette version 2016 à savoir Madagascar, la Réunion, l’île Maurice, Mayotte, Seychelles et Comores. La délégation de cette dernière vient de débarquer hier après-midi et son porte-fanion, l’UHURU jouera deux matches ce jour. Les Comoriens joueront en début de journée contre le St Michel et en début de soirée face à Tsimokoura de Mayotte. La compétition entamera la deuxième journée ce jour et sept matches seront au programme. Le cérémonie d’ouverture est aussi prévue se tenir ce matin au gymnase d’Ankorondrano

Serge Rasanda